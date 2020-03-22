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13:41 (мск), источник: ТАСС

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Немчинов назначен спортивным директором ХК «Адмирал»

ТАСС, 22 марта. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов стал спортивным директором клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал». Об этом сообщает пресс-служба команды из Владивостока.

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«Сергей Немчинов знаком со спортивной структурой “Адмирала” и уже приступил к формированию тренерского штаба и команды», — говорится в заявлении пресс-службы.

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Немчинов является воспитанником московских «Крыльев Советов», за которые начал выступать на профессиональном уровне в сезоне-1981/82, после этого он играл за ярославский «Локомотив» и московский ЦСКА. С сезона-1991/92 начал выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Немчинов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» (сезон-1993/94) и «Нью- Джерси» (сезон-1999/00). Также в НХЛ он играл за «Ванкувер» и «Нью-Йорк Айлендерс». Всего на счету российского нападающего 761 матч в североамериканской лиге, в котором он набрал 345 очков (152 шайбы + 193 голевые передачи).

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После возвращения из НХЛ Немчинов провел два сезона в российской Суперлиге за ярославский «Локомотив» и в 2004 году завершил карьеру хоккеиста. За сборную России он провел 49 матчей, в которых набрал 19 очков (11+8). Он является серебряным призером Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира (1989, 1990), а также бронзовым призером мирового первенства (1991).

С 2007 по 2009 год Немчинов занимал пост главного тренера молодежной сборной России, с 2009 по 2011 год он был главным тренером и генеральным менеджером ХК ЦСКА.

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«Адмирал» в сезоне-2019/20

«Адмирал» не вышел в плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне, завершив регулярный чемпионат на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 56 очков за 62 матча.

17 марта КХЛ объявила, что нынешний сезон приостановлен до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Плей-офф КХЛ был прерван на стадии второго раунда. Ранее с турнира снялись финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». На данный момент в сетке турнира остались московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и новосибирская «Сибирь».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.

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