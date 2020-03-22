Двукратный обладатель Кубка Стэнли Немчинов назначен спортивным директором ХК «Адмирал»

«Сергей Немчинов знаком со спортивной структурой “Адмирала” и уже приступил к формированию тренерского штаба и команды», — говорится в заявлении пресс-службы.

Немчинов является воспитанником московских «Крыльев Советов», за которые начал выступать на профессиональном уровне в сезоне-1981/82, после этого он играл за ярославский «Локомотив» и московский ЦСКА. С сезона-1991/92 начал выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Немчинов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» (сезон-1993/94) и «Нью- Джерси» (сезон-1999/00). Также в НХЛ он играл за «Ванкувер» и «Нью-Йорк Айлендерс». Всего на счету российского нападающего 761 матч в североамериканской лиге, в котором он набрал 345 очков (152 шайбы + 193 голевые передачи).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-vnd="cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cf2a7ea54f5aca0f2d68" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

После возвращения из НХЛ Немчинов провел два сезона в российской Суперлиге за ярославский «Локомотив» и в 2004 году завершил карьеру хоккеиста. За сборную России он провел 49 матчей, в которых набрал 19 очков (11+8). Он является серебряным призером Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира (1989, 1990), а также бронзовым призером мирового первенства (1991).

С 2007 по 2009 год Немчинов занимал пост главного тренера молодежной сборной России, с 2009 по 2011 год он был главным тренером и генеральным менеджером ХК ЦСКА.

«Адмирал» в сезоне-2019/20

«Адмирал» не вышел в плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне, завершив регулярный чемпионат на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 56 очков за 62 матча.

17 марта КХЛ объявила, что нынешний сезон приостановлен до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Плей-офф КХЛ был прерван на стадии второго раунда. Ранее с турнира снялись финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». На данный момент в сетке турнира остались московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и новосибирская «Сибирь».