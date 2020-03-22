Двукратный обладатель Кубка Стэнли Немчинов назначен спортивным директором ХК «Адмирал»

«Сергей Немчинов знаком со спортивной структурой “Адмирала” и уже приступил к формированию тренерского штаба и команды», — говорится в заявлении пресс-службы.
Немчинов является воспитанником московских «Крыльев Советов», за которые начал выступать на профессиональном уровне в сезоне-1981/82, после этого он играл за ярославский «Локомотив» и московский ЦСКА. С сезона-1991/92 начал выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Немчинов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» (сезон-1993/94) и «Нью- Джерси» (сезон-1999/00). Также в НХЛ он играл за «Ванкувер» и «Нью-Йорк Айлендерс». Всего на счету российского нападающего 761 матч в североамериканской лиге, в котором он набрал 345 очков (152 шайбы + 193 голевые передачи).
После возвращения из НХЛ Немчинов провел два сезона в российской Суперлиге за ярославский «Локомотив» и в 2004 году завершил карьеру хоккеиста. За сборную России он провел 49 матчей, в которых набрал 19 очков (11+8). Он является серебряным призером Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира (1989, 1990), а также бронзовым призером мирового первенства (1991).
С 2007 по 2009 год Немчинов занимал пост главного тренера молодежной сборной России, с 2009 по 2011 год он был главным тренером и генеральным менеджером ХК ЦСКА.
«Адмирал» не вышел в плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне, завершив регулярный чемпионат на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 56 очков за 62 матча.
17 марта КХЛ объявила, что нынешний сезон приостановлен до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Плей-офф КХЛ был прерван на стадии второго раунда. Ранее с турнира снялись финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». На данный момент в сетке турнира остались московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и новосибирская «Сибирь».
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.