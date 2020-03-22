Инсайдер назвал настоящую причину ухода Доуса из российского клуба
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко назвал причину, по которой «Автомобилист» решил не продлевать контракт с нападающим сборной Казахстана Найджелом Доусом.
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко назвал причину, по которой «Автомобилист» решил не продлевать контракт с нападающим сборной Казахстана Найджелом Доусом.
По его данным, у Доуса не сложились отношения с форвардом Павлом Дацюком, который может остаться в екатеринбуржском клубе уже не в качестве игрока.
«Клуб не собирается предлагать Доусу новый контракт. На самом деле, это происходит не столько
За «Автомобилист» Доус выступает с 2018 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он набрал 50 (20+30) очков, а в пяти играх Кубка Гагарина отметился лишь одной результативной передачей.
До Екатеринбурга Доус отыграл семь сезонов за «Барыс», где был капитаном команды. Ранее 35-летний хоккеист не исключил возвращения в казахстанский клуб.