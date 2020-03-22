Инсайдер назвал настоящую причину ухода Доуса из российского клуба

«Клуб не собирается предлагать Доусу новый контракт. На самом деле, это происходит не столько из-за хоккейных качеств форварда, сколько из-за того, что он не нашел общего языка с Дацюком. А последний, кажется, переходит на менеджерскую работу в клубе. Но стоит ли отказываться от Найджела? В этом году канадец показал свой худший результат по статистике с сезона-2012/13 годов. Но если 51 очко в 64 матчах это худший показатель, то я бы с удовольствием набрал бы целую команду таких “неудачников”. Но нельзя отрицать, что плей-офф Доус провалил. Сыграл откровенно безобразно. Найджел не молодеет. В феврале ему исполнилось 35 лет, но, наверное, еще рано смотреть в паспорт. Уверен, что следующий сезон он может провести на высоком уровне, в хорошем клубе, но с нормальными партнерами. Сам хоккеист говорит, что выслушает любые предложения, но не забывайте, что он получал 150 миллионов и я ума не приложу, кто ему сможет дать такую же зарплату. Либо кто-то всерьез нарушит “потолок”, либо Доусу придется пойти на уступки. А сытый хоккеист в 35 лет не всегда правильно реагирует на понижение доходов», — написал Шевченко.