Уроженец Казахстана из «Металлурга» прокомментировал вылет от «Барыса»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин в интервью
Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин в интервью
Его клуб занял седьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде
— Оценки уже поставлены руководством — директором клуба и главным тренером — на недавней
— В чем причины такого результата?
— Ничего нового не скажу. У нас был насыщенный тренировочный лагерь, но на выходе из него на команду посыпались травмы. С приходом Ильи Петровича (Воробьева) состояние команды выравнивалось, также много внимания тренерским штабом уделялось игровым нюансам. В итоге «Металлург» стабилизировал свой ход по дистанции сезона, но в
— Некоторые специалисты говорили о том, что именно по «Магнитке» с ее игровым стилем больно ударил переход на маленькие площадки. Это так?
— Не хочется искать оправданий, площадки для всех были одинаковыми. Могу сказать, что на аренах с канадским форматом мы максимально упрощали свою игру, такой опыт у нас, поигравших в НХЛ, есть. Но, понятное дело, что такие мастера, как Сергей Мозякин или Николай Кулемин, на европейском льду еще более опасны.
Отметим, что 27-летний Антипин родился в