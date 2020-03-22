Уроженец Казахстана из «Металлурга» прокомментировал вылет от «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Его клуб занял седьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф вылетел от «Барыса» — 1−4.

— Оценки уже поставлены руководством — директором клуба и главным тренером — на недавней пресс-конференции, — говорит Антипин. — Понятное дело, что ни у кого из игроков команды нет удовлетворения от этого сезона. Ведь все вместе мы не раз доказывали, что уровень «Магнитки» — самый высокий, Кубок Гагарина.

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— В чем причины такого результата?

— Ничего нового не скажу. У нас был насыщенный тренировочный лагерь, но на выходе из него на команду посыпались травмы. С приходом Ильи Петровича (Воробьева) состояние команды выравнивалось, также много внимания тренерским штабом уделялось игровым нюансам. В итоге «Металлург» стабилизировал свой ход по дистанции сезона, но в плей-офф результата своего уровня мы, к сожалению, не достигли.

— Некоторые специалисты говорили о том, что именно по «Магнитке» с ее игровым стилем больно ударил переход на маленькие площадки. Это так?

— Не хочется искать оправданий, площадки для всех были одинаковыми. Могу сказать, что на аренах с канадским форматом мы максимально упрощали свою игру, такой опыт у нас, поигравших в НХЛ, есть. Но, понятное дело, что такие мастера, как Сергей Мозякин или Николай Кулемин, на европейском льду еще более опасны.