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11:33 (мск), источник: Prosports.kz

«Супертоповый трансфер». В России вспомнили историю ухода Доуса из «Барыса»

Автор блога «Про КХЛ» на Sports.ru Родион Власов вспомнил историю ухода из столичного «Барыса» одного из лучших бомбардиров в истории команды Найджела Доуса и охарактеризовал игру форварда в сборной Казахстана в первом сезоне в екатеринбургском «Автомобилисте», сообщает Prosports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«В сборную нужно набирать тех, кто будет выкладываться на 150%, а отдельные игроки, как Доус, хорошего уровня, но не командные хоккеисты. И появление его в сборной… На двух чемпионатах мира, смотрите, приезжают люди и считают Латвию самой слабой. А хоккеисты этой команды выходили на игру с нами слабее составом, но духом были сильнее», — такими словами весной 2018-го Найджела Доуса проводили из Астаны.

Говорил их тренер Галым Мамбеталиев, которого занесло в «Барыс» и сборную Казахстана во многом случайно, а непосредственно контрактными делами занималось опереточное руководство клуба, которое после расторжения Доуса (с 35 шайбами за 46 игр) успело подписать защитника из британской лиги. Руководство сменили, а Доуса вернуть уже не смогли — его схватил «Автомобилист», начинавший тогда строить своеобразный топ-клуб.

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Доус на тот момент, по слухам, выбирал между «Автомобилистом» и «Авангардом» и поехал на Урал — якобы из-за того, что Екатеринбург более комфортен для жизни, чем Омск (до краха «Арены-Омск» и переезда клуба оставалось буквально два месяца, но о нем тогда никто не догадывался). На тот момент это был супертоповый трансфер — звено ДББ прекратило существовать, а Доус даже с непривычными партнерами в 33 года стал лучшим снайпером лиги.

В Екатеринбурге Доусу сразу же показали, что доверяют и рассчитывают на него — он получил «С» на грудь, забрав ее у Никиты Трямкина, который был капитаном при Крикунове. Андрей Мартемьянов объяснял это так: «Доус — лидер, он человек более опытный, чем Трямкин. Никите надо больше думать об игре, думаю, что он на правильном пути. Вполне возможно, что на следующую игру может выйти кто-то другой с литерой капитана».

В регулярке Доус проявил себя уже с другой роли — он стал не снайпером, а ассистентом: 41 передача и 69 очков — абсолютно лучший результат в карьере. Значимую их долю игрок набрал в большинстве — схемы тренера Константина Шафранова, которые в «Амуре» работали со скромными исполнителями, дали феерический эффект со звездными легионерами КХЛ: реализация большинства почти дошла до 30%. Правда, состязаться с Никитой Гусевым в том сезоне Доус уже не мог.

А вот в плей-офф все было хуже: если полуживой «Трактор» «Авто» запинал спокойно и легко, то во втором раунде против «Салавата» Доус набрал 0 очков. Это случилось не только потому, что защитники Уфы вязали легионеров «Авто» в их любимых позициях около штанг (в регулярке Доус, Секстон и Ко разрывали оборону перепасовкой вдоль), но и из-за болезни — Найджел пропустил четвертый матч из-за ротавируса, вышел на пятый, но выглядел просто вареным и сыграл лишь 14 минут", — пишет блогер в своем материале, посвященном итогам двухлетнего пребывания Доуса в команде из столицы Урала.

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