Хоккеист «Барыса» помог сотворить лучший сейв первого раунда плей-офф КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала рейтинг лучших сейвов первого раунда
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала рейтинг лучших сейвов первого раунда
В первом раунде «Магнитка» встречалась с казахстанским «Барысом» и проиграла серию со счетом 1:4. Данный сейв состоялся во втором матче серии, который прошел в
Кошечкин в этой игре отразил все 35 бросков, один из которых был в исполнении Егора Петухова.
Девятое место в рейтинге также занял сейв из этого матча, но героем уже стал защитник «Магнитки» Никита Пивцакин.
Напомним, во втором раунде