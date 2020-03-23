Хоккеист «Барыса» помог сотворить лучший сейв первого раунда плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В первом раунде «Магнитка» встречалась с казахстанским «Барысом» и проиграла серию со счетом 1:4. Данный сейв состоялся во втором матче серии, который прошел в Нур-Султане и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Кошечкин в этой игре отразил все 35 бросков, один из которых был в исполнении Егора Петухова.

Девятое место в рейтинге также занял сейв из этого матча, но героем уже стал защитник «Магнитки» Никита Пивцакин.