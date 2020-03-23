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14:11 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист «Барыса» помог сотворить лучший сейв первого раунда плей-офф КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала рейтинг лучших сейвов первого раунда плей-офф, который возглавил голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В первом раунде «Магнитка» встречалась с казахстанским «Барысом» и проиграла серию со счетом 1:4. Данный сейв состоялся во втором матче серии, который прошел в Нур-Султане и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Кошечкин в этой игре отразил все 35 бросков, один из которых был в исполнении Егора Петухова.

Девятое место в рейтинге также занял сейв из этого матча, но героем уже стал защитник «Магнитки» Никита Пивцакин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, во втором раунде плей-офф КХЛ «Барыс» должен был сыграть с новосибирской «Сибирью», но накануне первого матча отказался от выступления в Кубке Гагарина из-за веденного на территории Казахстана чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

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