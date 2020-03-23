«Барыс» предложил новый контракт Скабелке

Источник: РИА "Новости"

Скабелка был назначен главным тренером «Барыса» в июне 2018 года.

В сезоне-2018/19 команда под его руководством заняла второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошла до ¼ финала Кубка Гагарина.

В нынешнем сезоне «Барыс» также стал вторым на Востоке в «регулярке», а после выхода во второй раунд плей-офф отказался от дальнейшего выступления из-за пандемии коронавируса.