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14:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барыс» предложил новый контракт Скабелке

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Руководство казахстанского «Барыса» предложило новый контракт главному тренеру Андрею Скабелке, сообщил РИА Новости президент хоккейного клуба Борис Иванищев.

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Источник: РИА "Новости"

Скабелка был назначен главным тренером «Барыса» в июне 2018 года.

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В сезоне-2018/19 команда под его руководством заняла второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошла до ¼ финала Кубка Гагарина.

В нынешнем сезоне «Барыс» также стал вторым на Востоке в «регулярке», а после выхода во второй раунд плей-офф отказался от дальнейшего выступления из-за пандемии коронавируса.

«Ничего конкретного говорить нельзя, мы находимся в процессе переговоров. Мы сделали предложение, ждем ответ. Но сейчас все взяли перерыв. Видите же, что происходит, даже из дома выйти нельзя», — сказал Иванищев корреспонденту РИА Новости по телефону.

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