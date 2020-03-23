«Барыс» предложил новый контракт Скабелке
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Руководство казахстанского «Барыса» предложило новый контракт главному тренеру Андрею Скабелке, сообщил РИА Новости президент хоккейного клуба Борис Иванищев.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Руководство казахстанского «Барыса» предложило новый контракт главному тренеру Андрею Скабелке, сообщил РИА Новости президент хоккейного клуба Борис Иванищев.
Скабелка был назначен главным тренером «Барыса» в июне 2018 года.
В сезоне-2018/19 команда под его руководством заняла второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошла до ¼ финала Кубка Гагарина.
В нынешнем сезоне «Барыс» также стал вторым на Востоке в «регулярке», а после выхода во второй раунд
«Ничего конкретного говорить нельзя, мы находимся в процессе переговоров. Мы сделали предложение, ждем ответ. Но сейчас все взяли перерыв. Видите же, что происходит, даже из дома выйти нельзя», — сказал Иванищев корреспонденту РИА Новости по телефону.