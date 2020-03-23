Их миллионы — удар по бюджетам. Игроки КХЛ, которых могут попросить отказаться от денег
Грядущий жёсткий потолок зарплат заставит руководителей клубов серьёзно задуматься.
Грядущий жёсткий потолок зарплат заставит руководителей клубов серьёзно задуматься.
В следующем сезоне КХЛ, если, конечно, ничего кардинальным образом не изменится, будет введён жёсткий потолок зарплат. В связи с этим всем богатым клубам придётся серьёзно ужиматься и сокращать зарплатные ведомости. Задуматься о жёстком потолке должны не только менеджеры, но и сами хоккеисты. Особенно те, кто сидел на огромных контрактах.
Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин собрался ещё минимум год поиграть, но за гораздо меньшие деньги. Других вариантов просто нет. Всё дело в том, что уральский клуб даже без контракта Мозякина не соответствует нормам нового потолка зарплат, о чём напрямую заявлял первый
По всей видимости, Доус покинет «Автомобилист». В
Зарипов — ровесник Мозякина, оба играли в знаменитой тройке Коваржа в Магнитогорске. Сейчас Зарипов является капитаном «Ак Барса» и получает больше 100 млн руб. На следующий сезон дать таких денег даже столь глубокоуважаемому спортсмену не получится. С финансами у Казани всегда был полный порядок, но есть риск не уместиться в жёсткий потолок зарплат. Скорее всего, Данис ещё на год останется в столице Татарстана, но уже на более скромных условиях.
Контракт с Антипиным подписывал ещё бывший
По всей видимости, придётся поступать как в случае с Николаем Кулёминым, то есть пересматривать ранее подписанные бумаги.
Челябинец Шалунов — сильный центральный нападающий, но зарплаты в ЦСКА такие, что о том, чтобы уместиться в новые правила, приходится только мечтать. Кроме того, практически у всех ведущих хоккеистов клуба заканчиваются контракты, поэтому президенту «армейцев» Игорю Есмантовичу придётся серьёзно потрудиться, чтобы сохранить в своём составе лидеров, да ещё и не обделить их деньгами.
Пока неясно, продолжит ли Павел игровую карьеру или решит повесить коньки на гвоздь, учитывая постоянные болячки и проблемы со здоровьем. Но то, что в «Автомобилисте» ему переплачивали, не вызывает никаких сомнений. Сейчас Дацюк, учитывая объективные факторы, не играет на 100 млн руб., да и просто нет возможности платить
У Кулёмина ещё год действующего контракта с «Металлургом». Его первое соглашение, учитывая большой оклад и не слишком хорошие результаты, уже пришлось пересматривать ещё при Геннадии Величкине, убирая часть зарплаты в премии. Нельзя исключать, что история повторится снова.
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Аналогичная ситуация со шведом Антоном Ландером. У него тоже ещё год контракта с «Локомотивом», но посмотрите на результаты: шесть матчей в
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