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14:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Их миллионы — удар по бюджетам. Игроки КХЛ, которых могут попросить отказаться от денег

Грядущий жёсткий потолок зарплат заставит руководителей клубов серьёзно задуматься.

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В следующем сезоне КХЛ, если, конечно, ничего кардинальным образом не изменится, будет введён жёсткий потолок зарплат. В связи с этим всем богатым клубам придётся серьёзно ужиматься и сокращать зарплатные ведомости. Задуматься о жёстком потолке должны не только менеджеры, но и сами хоккеисты. Особенно те, кто сидел на огромных контрактах.

н. Сергей Мозякин («Металлург» Мг), 38 лет

Источник: РИА

Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин собрался ещё минимум год поиграть, но за гораздо меньшие деньги. Других вариантов просто нет. Всё дело в том, что уральский клуб даже без контракта Мозякина не соответствует нормам нового потолка зарплат, о чём напрямую заявлял первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков. Платить Мозякину по 180 млн руб. более никто не будет. Думается, что Сергею нужно рассчитывать на зарплату около 50 млн руб. Переговорный процесс по-прежнему продолжается.

н. Найджел Доус («Автомобилист»), 35 лет

Источник: РИА

По всей видимости, Доус покинет «Автомобилист». В плей-офф североамериканец выступил слабо, явно не отработав свои деньги и не оправдав ожидания руководства клуба. В другой команде КХЛ свои 150 млн руб. Найджел уже не получит, поэтому придётся серьёзно двигаться в деньгах. Не стоит забывать, что Доус занимает легионерскую позицию, так что с него двойной спрос в российских клубах. Может, форварду стоит вернуться в «Барыс»? Там лимита на легионеров нет.

н. Данис Зарипов («Ак Барс»), 38 лет

Источник: РИА

Зарипов — ровесник Мозякина, оба играли в знаменитой тройке Коваржа в Магнитогорске. Сейчас Зарипов является капитаном «Ак Барса» и получает больше 100 млн руб. На следующий сезон дать таких денег даже столь глубокоуважаемому спортсмену не получится. С финансами у Казани всегда был полный порядок, но есть риск не уместиться в жёсткий потолок зарплат. Скорее всего, Данис ещё на год останется в столице Татарстана, но уже на более скромных условиях.

з. Виктор Антипин («Металлург»), 27 лет

Контракт с Антипиным подписывал ещё бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин, щедро наградивший Виктора деньгами.

Соглашение Антипина с уральцами будет действовать ещё год, но этот игрок — одна из главных причин головной боли менеджмента. Как умещать его 125 млн руб. в год под потолок зарплат?

По всей видимости, придётся поступать как в случае с Николаем Кулёминым, то есть пересматривать ранее подписанные бумаги.

н. Максим Шалунов (ЦСКА), 27 лет

Челябинец Шалунов — сильный центральный нападающий, но зарплаты в ЦСКА такие, что о том, чтобы уместиться в новые правила, приходится только мечтать. Кроме того, практически у всех ведущих хоккеистов клуба заканчиваются контракты, поэтому президенту «армейцев» Игорю Есмантовичу придётся серьёзно потрудиться, чтобы сохранить в своём составе лидеров, да ещё и не обделить их деньгами.

Нельзя исключать отъезда Шалунова в НХЛ, но более предпочтительным вариантом видится продолжение карьеры в России.

н. Павел Дацюк («Автомобилист»), 41 год

Источник: РИА

Пока неясно, продолжит ли Павел игровую карьеру или решит повесить коньки на гвоздь, учитывая постоянные болячки и проблемы со здоровьем. Но то, что в «Автомобилисте» ему переплачивали, не вызывает никаких сомнений. Сейчас Дацюк, учитывая объективные факторы, не играет на 100 млн руб., да и просто нет возможности платить одному-двум хоккеистам такие зарплаты, а остальных набирать по принципу «кто подешевле». Команду нужно собирать и строить размеренно, стараясь максимально сократить разницу между зарплатами.

н. Николай Кулёмин («Металлург»), 33 года

У Кулёмина ещё год действующего контракта с «Металлургом». Его первое соглашение, учитывая большой оклад и не слишком хорошие результаты, уже пришлось пересматривать ещё при Геннадии Величкине, убирая часть зарплаты в премии. Нельзя исключать, что история повторится снова.

Приходится констатировать факт, что возвращение Николая из Северной Америки в Россию триумфальным не получилось. А ведь ожидания были большими.
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н. Свен Андригетто («Авангард»), 27 лет

У Андригетто контракт до 30 апреля 2021 года, но президент «ястребов» Максим Сушинский уже заявил, что будущее швейцарца в «Авангарде» пока не определено. Легионеры омского клуба сыграли в плей-офф слабо, а Андригетто и вовсе провалился. Свену платили в «Авангарде» 90 млн руб. Видимо, придётся расторгать соглашение или пересматривать старое. Форвард явно находится не в своей тарелке.

н. Антон Ландер («Локомотив»), 28 лет

Аналогичная ситуация со шведом Антоном Ландером. У него тоже ещё год контракта с «Локомотивом», но посмотрите на результаты: шесть матчей в плей-офф, показатель полезности «-6». И это при зарплате 85 млн руб. и статусе легионера! Президенту «железнодорожников» Юрию Яковлева стоит задуматься, как и почему так происходит. Самому же Ландеру надо подвинуться в деньгах, потому что в нынешней ситуации соотношение «цена/качество» явно не соответствуют требованиям.

Павел Панышев

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