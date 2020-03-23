Президент «Барыса» заявил, что клуб не ведет переговоры с Доусом

«Мы не вели переговоры с Доусом и не ведем. Он для нас слишком дорогой игрок», — сказал Иванищев по телефону.

«На данный момент нет понимания, кто из игроков, у кого заканчиваются контракты, продолжит играть за “Барыс”, а кто — нет. Все находятся в режиме “тишины” из-за коронавируса, даже хоккейные агенты. Как только ситуация нормализуется, мы со всеми свяжемся и всё обговорим. Кто-то останется, кто-то уйдет — это жизнь. Но никто из тех, кто выступал за “Барыс”, не окажется без нашего внимания», — добавил собеседник агентства.