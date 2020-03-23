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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Барыса» заявил, что клуб не ведет переговоры с Доусом

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. «Барыс» не вел и не ведет переговоры с форвардом екатеринбургского «Автомобилиста» и сборной Казахстана Найджелом Доусом, сообщил РИА Новости президент казахстанского хоккейного клуба Борис Иванищев.

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Источник: РИА "Новости"

35-летний Доус выступает за «Автомобилист» с 2018 года. Контракт форварда с клубом истекает 30 апреля. Доус до перехода в «Автомобилист» провел семь сезонов в «Барысе».

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Хоккеист занимает третье место в списке лучших снайперов в истории КХЛ (267 голов) и пятое — в списке лучших бомбардиров (501 очко в 547 матчах).

«Мы не вели переговоры с Доусом и не ведем. Он для нас слишком дорогой игрок», — сказал Иванищев по телефону.

«На данный момент нет понимания, кто из игроков, у кого заканчиваются контракты, продолжит играть за “Барыс”, а кто — нет. Все находятся в режиме “тишины” из-за коронавируса, даже хоккейные агенты. Как только ситуация нормализуется, мы со всеми свяжемся и всё обговорим. Кто-то останется, кто-то уйдет — это жизнь. Но никто из тех, кто выступал за “Барыс”, не окажется без нашего внимания», — добавил собеседник агентства.

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