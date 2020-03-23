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17:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер: Минское «Динамо» выполнило одну из двух задач на сезон КХЛ

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минскому «Динамо» перед началом нынешнего сезона КХЛ были поставлены две задачи — выйти в плей-офф и помочь развитию молодых хоккеистов для клуба и сборной Белоруссии, со второй задачей команда справилась, считает главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» в регулярном чемпионате заняло последнее, 12-е место в Западной конференции. Минская команда стала первым клубом КХЛ, который лишился шансов на выход в плей-офф по ходу сезона.

«Перед этим сезоном у нас было две задачи: выйти в плей-офф, найти и развить хоккеистов для “Динамо” и сборной Белоруссии. Второй из них мы определенно достигли. По сравнению с прошлыми сезонами клуб никогда столько не вкладывался в молодых хоккеистов. И это сыграет роль в ближайшем будущем. Фактически этот прогресс уже виден, эти парни уже играют ведущие роли в клубах белорусской экстралиги. Это только начало для них, растет новое поколение для “Динамо” и сборной», — приводит слова Вудкрофта сайт КХЛ.

«Что касается плей-офф, то было много причин, которые повлияли на конечный результат. Анализ займет определенное время. Я осознаю, что мы не достигли того, что ждали болельщики, руководство и пресса. Мы воспринимаем это серьезно, без оправданий, мы работаем усердно, чтобы достичь прогресса в следующем сезоне», — добавил тренер.

Белорусская команда набрала в 62 матчах 39 очков и одержала всего 14 побед при 48 поражениях.

«Это был очень сложный сезон для всех, кто был связан с нашей командой. Проигрывать никто не любит. Но нужно смотреть на всё с правильного ракурса, понимать, что мы находимся в процессе перестройки, и она не будет легкой. На протяжении чемпионата происходило достаточно моментов, которые я назвал бы индикаторами, вселяющими надежду на оптимизм. Наша задача сейчас — стабилизировать всё положительное, продолжать развиваться, мотивировать игроков для роста», — отметил Вудкрофт.

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