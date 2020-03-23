Тренер: Минское «Динамо» выполнило одну из двух задач на сезон КХЛ

Источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» в регулярном чемпионате заняло последнее, 12-е место в Западной конференции. Минская команда стала первым клубом КХЛ, который лишился шансов на выход в плей-офф по ходу сезона.

«Перед этим сезоном у нас было две задачи: выйти в плей-офф, найти и развить хоккеистов для “Динамо” и сборной Белоруссии. Второй из них мы определенно достигли. По сравнению с прошлыми сезонами клуб никогда столько не вкладывался в молодых хоккеистов. И это сыграет роль в ближайшем будущем. Фактически этот прогресс уже виден, эти парни уже играют ведущие роли в клубах белорусской экстралиги. Это только начало для них, растет новое поколение для “Динамо” и сборной», — приводит слова Вудкрофта сайт КХЛ.

«Что касается плей-офф, то было много причин, которые повлияли на конечный результат. Анализ займет определенное время. Я осознаю, что мы не достигли того, что ждали болельщики, руководство и пресса. Мы воспринимаем это серьезно, без оправданий, мы работаем усердно, чтобы достичь прогресса в следующем сезоне», — добавил тренер.

Белорусская команда набрала в 62 матчах 39 очков и одержала всего 14 побед при 48 поражениях.