Тренер: Минское «Динамо» выполнило одну из двух задач на сезон КХЛ
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минскому «Динамо» перед началом нынешнего сезона КХЛ были поставлены две задачи — выйти в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минскому «Динамо» перед началом нынешнего сезона КХЛ были поставлены две задачи — выйти в
«Динамо» в регулярном чемпионате заняло последнее, 12-е место в Западной конференции. Минская команда стала первым клубом КХЛ, который лишился шансов на выход в
«Перед этим сезоном у нас было две задачи: выйти в
«Что касается
Белорусская команда набрала в 62 матчах 39 очков и одержала всего 14 побед при 48 поражениях.
«Это был очень сложный сезон для всех, кто был связан с нашей командой. Проигрывать никто не любит. Но нужно смотреть на всё с правильного ракурса, понимать, что мы находимся в процессе перестройки, и она не будет легкой. На протяжении чемпионата происходило достаточно моментов, которые я назвал бы индикаторами, вселяющими надежду на оптимизм. Наша задача сейчас — стабилизировать всё положительное, продолжать развиваться, мотивировать игроков для роста», — отметил Вудкрофт.