Андрей Скабелка выдвинул условие «Барысу» по новому контракту

Источник: РИА "Новости"

Отказ от работы с национальной командой является одним из условий для подписания нового соглашения со столичным клубом. 30 апреля у белорусского специалиста истекает двухлетний контракт с «Барысом».

Ранее президент клуба Борис Иванищев заявил, что руководство «Барыса» предложило новый контракт Скабелке. В нынешнем сезоне «Барыс» стал вторым на «Востоке» по итогам «регулярки» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

Напомним, на предолимпийском отборочном турнире в Нур-Султане, который состоялся в начале февраля этого года, сборная Казахстана под руководством Скабелки потерпела сенсационное поражение от Польши и не вышла в следующий раунд.