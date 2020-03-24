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15:17 (мск), источник: Vesti.kz

Андрей Скабелка выдвинул условие «Барысу» по новому контракту

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка не хочет совмещать должности в клубе и сборной Казахстана. Об этом он заявил в интервью Bestnews.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Отказ от работы с национальной командой является одним из условий для подписания нового соглашения со столичным клубом. 30 апреля у белорусского специалиста истекает двухлетний контракт с «Барысом».

Ранее президент клуба Борис Иванищев заявил, что руководство «Барыса» предложило новый контракт Скабелке. В нынешнем сезоне «Барыс» стал вторым на «Востоке» по итогам «регулярки» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

Напомним, на предолимпийском отборочном турнире в Нур-Султане, который состоялся в начале февраля этого года, сборная Казахстана под руководством Скабелки потерпела сенсационное поражение от Польши и не вышла в следующий раунд.

В прошлом году Скабелка вывел сборную в элитный дивизион, выиграв домашний чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона.

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