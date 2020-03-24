Андрей Скабелка выдвинул условие «Барысу» по новому контракту
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка не хочет совмещать должности в клубе и сборной Казахстана. Об этом он заявил в интервью Bestnews.kz.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка не хочет совмещать должности в клубе и сборной Казахстана. Об этом он заявил в интервью Bestnews.kz.
Отказ от работы с национальной командой является одним из условий для подписания нового соглашения со столичным клубом. 30 апреля у белорусского специалиста истекает двухлетний контракт с «Барысом».
Ранее президент клуба Борис Иванищев заявил, что руководство «Барыса» предложило новый контракт Скабелке. В нынешнем сезоне «Барыс» стал вторым на «Востоке» по итогам «регулярки» и вышел во второй раунд
Напомним, на предолимпийском отборочном турнире в
В прошлом году Скабелка вывел сборную в элитный дивизион, выиграв домашний чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона.