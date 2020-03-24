Конкурента «Барыса» в КХЛ возглавил экс-тренер «Сарыарки»
«Адмирал» достиг договоренности с Леонидом Тамбиевым о его назначении главным тренером команды с 1 мая 2020 года, сообщается на сайте клуба КХЛ из Владивостока.
«Адмирал» достиг договоренности с Леонидом Тамбиевым о его назначении главным тренером команды с 1 мая 2020 года, сообщается на сайте клуба КХЛ из Владивостока.
На посту главного тренера «Адмирала» Тамбиев, ранее возглавлявший карагандинскую «Сарыарку», сменил Сергея Светлова.
«Адмирал» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял последнее место в Восточной конференции, где вторым стал казахстанский «Барыс», и не попал в
4 июня 2014 года Тамбиев стал помощником Алексея Фетисова в карагандинской «Сарыарке». 28 октября возглавил команду в должности исполняющего обязанности главного тренера, а спустя месяц был утвержден главным тренером. С 2015 по 2018 год трудился в системе
На прошлой неделе Тамбиев ушел с поста главного тренера «Сарыарки». Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Под руководством Тамбиева петербургское «Динамо» и «Сарыарка» выигрывали чемпионат ВХЛ в 2018 и 2019 годах соответственно.
В этом сезоне карагандинская команда вылетела из