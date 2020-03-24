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20:37 (мск), источник: Vesti.kz

Конкурента «Барыса» в КХЛ возглавил экс-тренер «Сарыарки»

«Адмирал» достиг договоренности с Леонидом Тамбиевым о его назначении главным тренером команды с 1 мая 2020 года, сообщается на сайте клуба КХЛ из Владивостока.

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На посту главного тренера «Адмирала» Тамбиев, ранее возглавлявший карагандинскую «Сарыарку», сменил Сергея Светлова.

«Адмирал» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял последнее место в Восточной конференции, где вторым стал казахстанский «Барыс», и не попал в плей-офф.

4 июня 2014 года Тамбиев стал помощником Алексея Фетисова в карагандинской «Сарыарке». 28 октября возглавил команду в должности исполняющего обязанности главного тренера, а спустя месяц был утвержден главным тренером. С 2015 по 2018 год трудился в системе санкт-петербургского «Динамо», после чего вновь вернулся в «Сарыарку», с которой в 2019 году выиграл Кубок Петрова.

На прошлой неделе Тамбиев ушел с поста главного тренера «Сарыарки». Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Под руководством Тамбиева петербургское «Динамо» и «Сарыарка» выигрывали чемпионат ВХЛ в 2018 и 2019 годах соответственно.

В этом сезоне карагандинская команда вылетела из плей-офф ВХЛ уже на стадии первого раунда, проиграв «СКА-Неве» (2−4). В феврале сообщалось об интересе к Тамбиеву со стороны рижского «Динамо».

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