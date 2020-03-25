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09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Мозякина: «Металлург» сделал неприемлемое предложение. Переговоры закончились

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, рассказал о переговорах с клубом.

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Источник: РИА "Новости"

«У Сергея Мозякина действующий контракт с “Металлургом” до 30 апреля 2020 года. Клуб сделал предложение, которое представляется нам неприемлемым. С другими клубами до 30 апреля мы не имеем права вести переговоры. После 30 апреля мы вступим в переговорный процесс с командами в КХЛ. Переговоры с “Металлургом” закончились», — сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В 57 матчах регулярного чемпионата сезона-2019/2020 38-летний Мозякин набрал 41 (15+26) балл при показателе полезности «+1». В пяти матчах Кубка Гагарина форвард заработал 3 (2+1) очка.

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