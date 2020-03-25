КХЛ завершила сезон из-за коронавируса. Обладатель Кубка Гагарина не будет определен
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации
Обладатель Кубка Гагарина определен не будет.
«В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона-2019/20. Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ. Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным. Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в