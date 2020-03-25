Савицкис: КХЛ решит вопрос по определению чемпиона в спокойном режиме

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В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса. Решение о распределении мест по итогам чемпионата сезона-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров лиги.

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«Решение будет принято в спокойном режиме, без паники. Мы соберемся дистанционно, проголосуем. Дайте нам время подумать над нюансами решения», — сказал Савицкис.

Ранее о досрочном снятии с чемпионата объявили финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». «Ак Барс» ранее обратился в лигу с просьбой досрочно завершить сезон. «Думаю, что у руководства КХЛ и совета директоров было немало информации со всех клубов, поэтому и было принято такое решение», — отметил он.