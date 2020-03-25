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14:27 (мск), источник: ТАСС

Савицкис: КХЛ решит вопрос по определению чемпиона в спокойном режиме

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) примет решение по поводу распределения мест по итогам сезона-2019/20 без паники и в спокойном режиме. Об этом ТАСС рассказал член совета директоров лиги, председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис.

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В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса. Решение о распределении мест по итогам чемпионата сезона-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров лиги.

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«Решение будет принято в спокойном режиме, без паники. Мы соберемся дистанционно, проголосуем. Дайте нам время подумать над нюансами решения», — сказал Савицкис.

Ранее о досрочном снятии с чемпионата объявили финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». «Ак Барс» ранее обратился в лигу с просьбой досрочно завершить сезон. «Думаю, что у руководства КХЛ и совета директоров было немало информации со всех клубов, поэтому и было принято такое решение», — отметил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц.

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