Савицкис: КХЛ решит вопрос по определению чемпиона в спокойном режиме

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса. Решение о распределении мест по итогам чемпионата сезона-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров лиги.
«Решение будет принято в спокойном режиме, без паники. Мы соберемся дистанционно, проголосуем. Дайте нам время подумать над нюансами решения», — сказал Савицкис.
Ранее о досрочном снятии с чемпионата объявили финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». «Ак Барс» ранее обратился в лигу с просьбой досрочно завершить сезон. «Думаю, что у руководства КХЛ и совета директоров было немало информации со всех клубов, поэтому и было принято такое решение», — отметил он.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц.