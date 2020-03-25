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14:40 (мск), источник: ТАСС

Фетисов: Спортивный принцип в плей-офф после ухода «Барыса» и «Йокерита» не соблюдался

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортивный принцип в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже не мог соблюдаться после отказа «Йокерита» и «Барыса» участвовать в соревновании. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту и бывший глава совета директоров лиги Вячеслав Фетисов.

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Источник: РИА "Новости"

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса. Ранее казахстанский «Барыс» и финский «Йокерит» снялись с соревнований. Участник второго раунда плей-офф «Ак Барс» попросил лигу завершить сезон.

«Тенденция такова, что переносятся такие соревнования, как Олимпийские игры, и главная задача — это забота о людях и спортсменах в том числе, закрываются даже фитнес-клубы. В КХЛ есть еще один нюанс, требующий понимания, — “Барыс” и “Йокерит” снялись с соревнований, потому что им запретили играть правительства их стран, — сказал Фетисов. — То есть спортивный принцип не был соблюден в плане дальнейшего розыгрыша. Исходя из логики всего, что происходит в мире, это [завершение сезона] правильное решение».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц.

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