Фетисов: Спортивный принцип в плей-офф после ухода «Барыса» и «Йокерита» не соблюдался

«Тенденция такова, что переносятся такие соревнования, как Олимпийские игры, и главная задача — это забота о людях и спортсменах в том числе, закрываются даже фитнес-клубы. В КХЛ есть еще один нюанс, требующий понимания, — “Барыс” и “Йокерит” снялись с соревнований, потому что им запретили играть правительства их стран, — сказал Фетисов. — То есть спортивный принцип не был соблюден в плане дальнейшего розыгрыша. Исходя из логики всего, что происходит в мире, это [завершение сезона] правильное решение».