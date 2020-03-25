Фазель: Продолжать плей-офф КХЛ не имело никакого смысла

Источник: РИА "Новости"

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса.

«Я думаю, что это правильный выбор. Если КХЛ хочет подготовиться к новому сезону, то не имело никакого смысла продолжать чемпионат. Олимпиада перенесена, чемпионат мира по хоккею отменен, чемпионат Европы по футболу тоже перенесен. Сейчас КХЛ может готовиться к новому сезону, и это очень хорошо», — отметил Фазель.

Согласно заявлению лиги, решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. «Во многих лигах нет чемпиона. Это очень печально, но мы ничего не можем поделать с этим. Такова ситуация», — сказал Фазель.