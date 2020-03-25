«Локомотив» не ведет переговоры о переходе двукратного чемпиона КХЛ Мозякина

Источник: РИА "Новости"

Контракт Мозякина с «Металлургом» истекает 30 апреля. Ранее вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что его клуб не может предоставить финансовые условия в ответ на запрос игрока. Сообщалось, что Мозякин может продолжить карьеру в «Локомотиве». Форвард родился в Ярославле.

«С Мозякиным мы переговоры не ведем», — сказал Лукин.