«Локомотив» не ведет переговоры о переходе двукратного чемпиона КХЛ Мозякина

Контракт Мозякина с «Металлургом» истекает 30 апреля. Ранее вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что его клуб не может предоставить финансовые условия в ответ на запрос игрока. Сообщалось, что Мозякин может продолжить карьеру в «Локомотиве». Форвард родился в Ярославле.
«С Мозякиным мы переговоры не ведем», — сказал Лукин.
Мозякин с 2011 по 2020 год выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, а также побил ряд рекордов чемпионатов страны, в частности, по набранным очкам и заброшенным шайбам. Дважды он признавался самым ценным игроком плей-офф.