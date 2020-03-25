Кубок Гагарина вернется только через год. Почему КХЛ была вынуждена прервать плей-офф

Источник: Спорт-Экспресс

Лига до последнего рассматривала возможность доиграть сезон

Что делать с контрактами хоккеистов после 30 апреля? Можно ли вернуть в плей-офф «Барыс» и «Йокерит»? А если нельзя — в каком формате проводить «турнир шести»? Не станут ли отказываться возвращаться в Россию легионеры вроде того же Линуса Умарка? Станет ли вообще к маю-июню ситуация с коронавирусом лучше?

Очевидно, что КХЛ и клубы не были уверены, что все эти вопросы можно решить — где-то юридические препятствия, где-то политические, где-то экономические. И опасность, что попытка возобновить сезон закончится не Кубком Гагарина, а каким-то абсурдом, который не одобрят ни хоккеисты, ни болельщики была очень велика.

По нашей информации, которая подтверждается официальным релизом лиги, в КХЛ действительно пытались рассмотреть все варианты. И плей-офф в июне-июле (это стало возможным после отмены чемпионата мира), и какую-то заморозку контрактов, и попытку все-таки провести нормальные полуфиналы конференций с восемью участниками — даже вылетевшие от «Барыса» и «Йокерита» «Металлург» с «Локомотивом», как бы странно это ни звучало, предлагали вернуть. Но вышло, что гораздо проще любых других опций закончить сезон.

Так что, к сожалению, мы не узнаем многие интересные вещи. Побило бы «Динамо» два армейских клуба или финалистом от «Запада», как и в последние пять лет, стали СКА или ЦСКА? Как бы сыграли в плей-офф перед отъездом в НХЛ, который наверняка случится, Илья Сорокин, Кирилл Капризов и другие звезды действующего чемпиона КХЛ? Смогла бы «Сибирь» сотворить еще одну сенсацию и пройти еще кого-то из фаворитов «Востока»?

Увы, хоккея в Европе, не считая чемпионата Белоруссии, в ближайшие пять месяцев не будет — ни топовых лиг, ни чемпионата мира. Осталась только НХЛ, которая будет до последнего биться за сезон. У нее тоже полно препятствий, которые могут помешать возобновлению чемпионата, но на кону стоят сотни миллионов долларов — поэтому отмены турнира за океаном в ближайшее время ждать не стоит.