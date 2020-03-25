Кубок Гагарина вернется только через год. Почему КХЛ была вынуждена прервать плей-офф
Лига до последнего рассматривала возможность доиграть сезон.
Лига до последнего рассматривала возможность доиграть сезон.
Что делать с контрактами хоккеистов после 30 апреля? Можно ли вернуть в
Очевидно, что КХЛ и клубы не были уверены, что все эти вопросы можно решить —
По нашей информации, которая подтверждается официальным релизом лиги, в КХЛ действительно пытались рассмотреть все варианты. И
Так что, к сожалению, мы не узнаем многие интересные вещи. Побило бы «Динамо» два армейских клуба или финалистом от «Запада», как и в последние пять лет, стали СКА или ЦСКА? Как бы сыграли в
Увы, хоккея в Европе, не считая чемпионата Белоруссии, в ближайшие пять месяцев не будет — ни топовых лиг, ни чемпионата мира. Осталась только НХЛ, которая будет до последнего биться за сезон. У нее тоже полно препятствий, которые могут помешать возобновлению чемпионата, но на кону стоят сотни миллионов долларов — поэтому отмены турнира за океаном в ближайшее время ждать не стоит.
Осталось решить только один важный, пусть и скорее формальный в данной ситуации вопрос. КХЛ объявила, что на совете директоров будет принято решение о распределении мест в чемпионате. Логика подсказывает, что первая позиция достанется ЦСКА, который выиграл регулярку, вторая — «Ак Барсу», третья — СКА. Важно ли это в данной ситуации? Пожалуй, нет. 12-го обладателя Кубка Гагарина ждать все равно придется до апреля 2021 года.