Чемпион мира по хоккею Умарк объявил об уходе из клуба КХЛ «Салават Юлаев»
Шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк в своем Instagram попрощался с командой.
Шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк в своем Instagram попрощался с командой.
Ранее в шведском издании Expressen появились его слова о том, что он не вернется в Россию. Позднее сам швед назвал интервью «фальшивым».
— Я обещал вам кубок перед началом сезона, но, к сожалению, мы не можем контролировать то, что происходит сейчас в мире, — написал хоккеист в Instagram. — Я все еще верю, что мы сделали бы это. С грустью говорю, что все хорошее