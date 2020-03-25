Чемпион мира по хоккею Умарк объявил об уходе из клуба КХЛ «Салават Юлаев»

— Я обещал вам кубок перед началом сезона, но, к сожалению, мы не можем контролировать то, что происходит сейчас в мире, — написал хоккеист в Instagram. — Я все еще верю, что мы сделали бы это. С грустью говорю, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. Горд тем, что провел последние пять лет в таком клубе мирового класса, как «Салават Юлаев». С первого дня город и жители Уфы приняли меня и мою семью с распростертыми объятиями. Здесь мои дети провели первые пять лет жизни, и это навсегда останется с нами. Я буду хранить воспоминания, которые дороги моему сердцу.