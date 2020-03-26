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08:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» отреагировал на решение КХЛ завершить Кубок Гагарина без победителя

Казахстанский «Барыс» прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении нынешнего сезона из-за распространения коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

«Получился крутой и захватывающий сезон, но есть победы поважнее, и сейчас это победа в борьбе с коронавирусом. Спасибо болельщикам и командам за все эмоции и воспоминания, до скорой встречи. Берегите себя», — говорится в сообщении «Барыса» в Instagram.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ.

Нынешний розыгрыш Кубка Гагарина был прерван на стадии ¼ финала из-за ситуации с распространением коронавируса. От дальнейшего участия в плей-офф, помимо «Барыса», отказался и финский «Йокерит», а казанский «Ак Барс» попросил руководство КХЛ досрочно завершить сезон без определения победителя.

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