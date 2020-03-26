«Барыс» отреагировал на решение КХЛ завершить Кубок Гагарина без победителя

«Получился крутой и захватывающий сезон, но есть победы поважнее, и сейчас это победа в борьбе с коронавирусом. Спасибо болельщикам и командам за все эмоции и воспоминания, до скорой встречи. Берегите себя», — говорится в сообщении «Барыса» в Instagram.