«Барыс» отреагировал на решение КХЛ завершить Кубок Гагарина без победителя
Казахстанский «Барыс» прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении нынешнего сезона
Казахстанский «Барыс» прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении нынешнего сезона
«Получился крутой и захватывающий сезон, но есть победы поважнее, и сейчас это победа в борьбе с коронавирусом. Спасибо болельщикам и командам за все эмоции и воспоминания, до скорой встречи. Берегите себя», — говорится в сообщении «Барыса» в Instagram.
Решение о распределении мест по итогам чемпионата будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ.
Нынешний розыгрыш Кубка Гагарина был прерван на стадии ¼ финала