Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
10:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» сделал заявление о пойманном на допинге хоккеисте молодежной сборной Казахстана

В пресс-службе «Барыса» прокомментировали информацию о том, что хоккеист молодежной сборной Казахстана Владислав Никифоров попался на допинге и был дисквалифицирован. Об этом сообщает Sputniknews.kz.

Наверх

Накануне на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF) сообщалось, что Никифоров дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление мельдония. Срок дисквалификации 19-летнего защитника, которые ранее играл за «Снежных Барсов» (молодежная команда «Барыса»), рассчитан до 8 февраля 2021 года.

Читайте также
Хоккеиста молодежной сборной Казахстана из системы «Барыса» дисквалифицировали за допинг

Как отмечается, игрок сдал допинг-тест, выявивший у него мельдоний, в ноябре 2019 года во внесоревновательный период в рамках пула тестирования молодежной сборной Казахстана (игроки не старше 20 лет).

Сам игрок объяснил попадание препарата в организм тем, что проходил летом курс лечения в обычной клинике, но не уведомил медицинский персонал, что является спортсменом, на которого распространяется действие кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Последний раз он играл за “Снежных Барсов” в октябре 2019 года. Потом была травма, затем 24 января 2020 года контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон», — сообщили в пресс-службе «Барыса».

IIHF счел нарушение антидопинговых правил неумышленным, но при этом игрок отказался от своего права на дисциплинарное разбирательство и согласился с дисквалификацией.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Минус Бэйл, Родригес и Модрич. "Реал" летом могут покинуть ряд футболистов
Игроки «Барселоны» бунтуют из-за просьбы отказаться от зарплаты
Футболист «Спартака» осудил поведение русских во время пандемии
Скончался экс-президент ФК «Витесс», заразившийся коронавирусом
Стало известно об интересе европейских клубов к Кокорину
Жена Малкина выглядит как богиня. У нее идеальное тело (фото)
В UFC ответили на призывы отменить поединок Хабиба и Фергюсона
Профсоюз: Решение о нерабочей неделе сильно не коснется ФК в РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь