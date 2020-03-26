«Барыс» сделал заявление о пойманном на допинге хоккеисте молодежной сборной Казахстана
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Накануне на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF) сообщалось, что Никифоров дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление мельдония. Срок дисквалификации 19-летнего защитника, которые ранее играл за «Снежных Барсов» (молодежная команда «Барыса»), рассчитан до 8 февраля 2021 года.
Как отмечается, игрок сдал
Сам игрок объяснил попадание препарата в организм тем, что проходил летом курс лечения в обычной клинике, но не уведомил медицинский персонал, что является спортсменом, на которого распространяется действие кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«Последний раз он играл за “Снежных Барсов” в октябре 2019 года. Потом была травма, затем 24 января 2020 года контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон», — сообщили в
IIHF счел нарушение антидопинговых правил неумышленным, но при этом игрок отказался от своего права на дисциплинарное разбирательство и согласился с дисквалификацией.