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12:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса

Казанский «Ак Барс» изменил логотип на время карантина.

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На новой эмблеме клуба талисман команды барсик изображён находящимся в доме на карантине.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом клуб поддержал челлендж «Оставайся дома», который призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Аналогичным образом поступил ещё один казанский клуб — футбольный «Рубин».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 450 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 20 тысяч. По состоянию на утро 26 марта в России за сутки подтверждены 182 новых случая коронавируса в 18 регионах, всего в России 840 заболевших в 56 регионах.

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