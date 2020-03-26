Как «Барыс» может выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне?

Противостояние казахстанцев с «Сибирью» из Новосибирска начнется 28 марта — вместе с серией питерского СКА с «Йокеритом» из Хельсинки. Команды играют по четным датам.

«Матчи назначают на определенное время, и болельщики выбирают победителя встречи через социальные сети Лиги», — пояснили в пресс-службе «Барыса».

Виртуальный матч продлится 12 часов (с 8 утра до 20:00 по московскому времени). На нечетные даты, то есть на 27 марта, запланированы игры «Ак Барс» — «Салават Юлаев» и ЦСКА — «Динамо». Победитель матчей будет определен по большему количеству голосов.