Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
20:36 (мск), источник: Vesti.kz

Как «Барыс» может выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне?

Казахстанский клуб «Барыс» может выиграть Кубок Гагарина, если команду Андрея Скабелки поддержат болельщики. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назначила старт виртуального турнира на 27 марта. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

Противостояние казахстанцев с «Сибирью» из Новосибирска начнется 28 марта — вместе с серией питерского СКА с «Йокеритом» из Хельсинки. Команды играют по четным датам.

«Матчи назначают на определенное время, и болельщики выбирают победителя встречи через социальные сети Лиги», — пояснили в пресс-службе «Барыса».

Виртуальный матч продлится 12 часов (с 8 утра до 20:00 по московскому времени). На нечетные даты, то есть на 27 марта, запланированы игры «Ак Барс» — «Салават Юлаев» и ЦСКА — «Динамо». Победитель матчей будет определен по большему количеству голосов.

Напомним, ранее КХЛ официально объявила о завершении сезона, но схему распределения итоговых мест команд должны были определить позднее. Голосование среди болельщиков — альтернативный вариант для выявления чемпиона турнира.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
"Зимой были мысли покинуть "Сочи". Казахстанец Бахтияров - о жизни в России, КПЛ, "Кайрате", Куате и Зайнутдинове
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 26 марта
Умер тренер, приводивший Францию к победе на чемпионате Европы
Черчесов раскритиковал популярный челлендж с туалетной бумагой
Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса
Аделина Сотникова опубликовала горячее фото в купальнике
Тренеры сборной России по биатлону отчитались за минувший сезон
«Спартак» провел тренировку на стадионе, несмотря на пандемию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь