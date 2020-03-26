СМИ: генменеджер «Оттавы» лично просматривал хоккеиста Зуба и был впечатлен его игрой

По информации издания, Дорион посетил несколько матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием санкт-петербургского СКА, в составе которого выступал Зуб. Контракт 24-летнего защитника истекает 30 апреля. В минувшем сезоне КХЛ он провел 58 матчей за СКА, в которых набрал 22 очка (13 шайб + 9 голевых передач). Всего в лиге с сезона-2014/15 на счету россиянина 308 матчей и 65 очков (20+45).