Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
13:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главный тренер «Амура» Гулявцев подписал новый однолетний контракт

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев подписал новый контракт на один год, сообщили РИА Новости в пресс-службе хоккейного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Амур» в сезоне-2019/20 под руководством тренерского штаба Гулявцева не вышел в плей-офф, заняв 9-е место в Восточной конференции.

«Гулявцев подписал новый контракт на один год», — сообщил глава пресс-службы «Амура» Алексей Чечелев.

«Скажу честно, подписал новый контракт с огромным удовольствием, — отметил сам Гулявцев, слова которого приводит пресс-служба “Амура”. — Хабаровск — отличный город, “Амур” — современная профессиональная организация, в которой абсолютно комфортно работать. Гарантирую, что в новом сезоне в нашей команде не будет равнодушных людей, и мы сделаем все возможное, чтобы радовать болельщиков как можно чаще».

Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Красотка-пловчиха порадовала поклонников горячим фото без купальника
Главный трофей Алвеса: восхитительная супруга легенды 'Барселоны'
Пять лет скандальному матчу Черногория — Россия
В «Локомотиве» прокомментировали слух о переходе Кокорина в клуб
Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона
Онлайн-интервью с Романом Зобниным (live)
Несколько клубов АПЛ выступают за переигровку сезона-2019/20
«Локомотив» хочет подписать полноценный контракт с Жоау Мариу
«Барселона» объявила о снижении зарплаты всем работникам клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь