Главный тренер «Амура» Гулявцев подписал новый однолетний контракт

«Амур» в сезоне-2019/20 под руководством тренерского штаба Гулявцева не вышел в плей-офф, заняв 9-е место в Восточной конференции.

«Скажу честно, подписал новый контракт с огромным удовольствием, — отметил сам Гулявцев, слова которого приводит пресс-служба “Амура”. — Хабаровск — отличный город, “Амур” — современная профессиональная организация, в которой абсолютно комфортно работать. Гарантирую, что в новом сезоне в нашей команде не будет равнодушных людей, и мы сделаем все возможное, чтобы радовать болельщиков как можно чаще».