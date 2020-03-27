Главный тренер «Амура» Гулявцев подписал новый однолетний контракт
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев подписал новый контракт на один год, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев подписал новый контракт на один год, сообщили РИА Новости в
«Амур» в сезоне-2019/20 под руководством тренерского штаба Гулявцева не вышел в
«Гулявцев подписал новый контракт на один год», — сообщил глава
«Скажу честно, подписал новый контракт с огромным удовольствием, — отметил сам Гулявцев, слова которого приводит