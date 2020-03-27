Экс-игрок сборной Казахстана и «Барыса» раскритиковал КХЛ за отмену плей-офф

Он считает, что «отстоять» сезон хоккеисты могли, если бы в КХЛ нормально работал профсоюз. Бывший хоккеист привел в пример свою ситуацию.

За «Барыс» Краснослободцев выступал с 2007 по 2013 год и в сезоне 2015/16. В КХЛ 36-летний воспитанник Усть-Каменогорска также выступал за «Торпедо» и «Адмирал».

— Слышали популярную шутку о том, что чемпионат России-2019/20 выиграл коронавирус?

— Моя позиция однозначна: плей-офф КХЛ надо было доиграть, когда эпидемия сошла на нет, — заявил Краснослободцев. — Ни в коем случае нельзя было отменять чемпионат. Весенний хоккей — главное удовольствие в году. Вишенка на торте, непредсказуемость, интрига. Уже в первом раунде плей-офф было несколько шикарных серий. А какие интересные пары подобрались в полуфиналах конференций! Болельщики хотели увидеть, кто поднимет над головой Кубок Гагарина. А хоккеисты готовились к этим матчам весь год.

— Верите, что лига еще передумает и найдет вариант доиграть плей-офф?

— Вряд ли поклонники хоккея рады отмене самых интересных событий сезона. Если говорить о спортсменах, представьте: они сидели, ждали, продолжали работать и тренироваться. Не зная, когда и где состоится следующий матч. А теперь им говорят, что вынужденный «отпуск» затягивается до будущего сезона. Разве это правильно? Чемпионат России не должен остаться без развязки. Ведь отмена Кубка Гагарина-2020 опасна еще и тем, что может упасть массовый интерес к хоккею. Пострадает популярность нашего вида спорта, его развитие.

— К слову, в НХЛ готовы доиграть сезон даже в случае трехмесячной паузы. Кубок Стэнли в августе, следующий чемпионат начинается в ноябре…

— Можно рассматривать разные варианты. Но если в Северной Америке сумеют спасти сезон, то во многом потому, что этого хотят игроки. Хоккеисты выработали свою позицию и высказали ее. Лига учитывает интересы сообщества спортсменов. Потому что в НХЛ есть сильный профсоюз, способный защищать эти интересы. А у нас профсоюз «бумажный» — вроде как он существует, но вообще не работает. Хотя эта структура обязана отстаивать мнение хоккеистов. Вырабатывать четкую позицию по всем вопросам: возобновление чемпионата, размер потолка зарплат, обязательства клубов перед игроками. Если ребятам не выплачивают деньги — профсоюз обязан эффективно защищать спортсменов. Делать все, чтобы такого никогда не случалось.

А господин Коваленко то ли не хочет этим заниматься, то ли не может. Скорее всего, и то, и другое вместе. Я до последнего состоял в профсоюзе. И могу на своем примере доказать его бесполезность. Два года тянется эпопея с долгами «Адмирала», где нам, хоккеистам команды, не выплатили зарплату за несколько месяцев. Пострадало больше 10 человек. Все суды выиграны — и толку? Клуб сменил юридическое лицо и не хочет отвечать по долгам. Борьба с такими проблемами — прямая обязанность профсоюза. На словах Коваленко что-то предпринимает, но на самом деле никакой помощи игроки не видят. Как вы думаете, мне такой непрофессионализм нравится?

— И вы не одиноки в своих претензиях.

— Знаю про письмо в Генеральную прокуратуру, про то, что ребята обвинили профсоюз в финансовой нечистоплотности. Я не видел отчетов о том, как расходуются взносы хоккеистов. Но хорошо понимаю, чем они недовольны. Я в свое время исправно сдавал деньги в структуру господина Коваленко. А когда завершил карьеру, мне сказали: профсоюзные выплаты по пенсионной программе начнутся только через три года. Как говорится, обещанного три года ждут. Посмотрим, сдержат ли слово. Меня ведь насторожило, что в ответе профсоюза были какие-то непонятные слова. Якобы стажа выступлений не хватает..

— Это у вас не хватает? У хоккеиста, который провел в КХЛ 10 сезонов подряд, начиная с момента основания лиги?

— Вот и мне непонятно. Я что, мало в КХЛ играл? Видеть такое отношение по-человечески неприятно. Как речь идет о взносах, так Коваленко спешит собрать их побыстрее. Как дело доходит до обязанностей профсоюза, так начинаются совсем другие разговоры. «Вы нам денежку платите, мы для вас ее побережем». А реальной помощи не дождешься. Хотя сильный, уважающий себя профсоюз никогда бы не допустил, чтобы тот же «Адмирал» продолжал участвовать в чемпионате КХЛ. Если клуб не выполняет обязательства перед игроками, за такое надо наказывать. Да только Коваленко защитой хоккеистов не занимается.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Барыс» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место в Восточной конференции, опередив «Авангард». В первом раунде плей-офф казахстанский клуб прошел магнитогорский «Металлург», а во втором должен был встретиться с «Сибирью».