Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка может уйти в «Локомотив»

«В Ярославле будет новый тренер. Майк Пелино отправился на родину сразу после поражения от “Йокерита”. Вроде бы должны взять Дмитрия Красоткина, но, учитывая непредсказуемое руководство, могут принять и иное решение. Из известных специалистов в “Локомотив” сватают Андрея Скабелку и Дэвида Немировски. Тренер “Торпедо” пока не подписал двухлетний контракт, так как хочет понять, кто будет менеджером. Внутренняя война в клубе никак не закончится. У тренера “Барыса” другая ситуация. Он не хочет тренировать сборную Казахстана и имеет право отказаться от этой сомнительной нагрузки», — рассказал журналист.