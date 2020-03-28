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10:07 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка может уйти в «Локомотив»

Наставник «Барыса» Андрей Скабелка, чей контракт с астанинским клубом истекает 30 апреля, может перебраться в «Локомотив». Об этом сообщает «Шайба.kz» со ссылкой на журналиста Алексея Шевченко в программе «Межсезонье».

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Источник: РИА "Новости"

«В Ярославле будет новый тренер. Майк Пелино отправился на родину сразу после поражения от “Йокерита”. Вроде бы должны взять Дмитрия Красоткина, но, учитывая непредсказуемое руководство, могут принять и иное решение. Из известных специалистов в “Локомотив” сватают Андрея Скабелку и Дэвида Немировски. Тренер “Торпедо” пока не подписал двухлетний контракт, так как хочет понять, кто будет менеджером. Внутренняя война в клубе никак не закончится. У тренера “Барыса” другая ситуация. Он не хочет тренировать сборную Казахстана и имеет право отказаться от этой сомнительной нагрузки», — рассказал журналист.

Напомним, в качестве игрока Андрей Скабелка выступал за ярославское «Торпедо» с 1995 по 1998 год.

Скабелка был назначен главным тренером «Барыса» в июне 2018 года. В сезоне-2018/19 команда под его руководством заняла второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошла до ¼ финала Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне «Барыс» также стал вторым на «Востоке» в «регулярке» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

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