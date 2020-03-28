Период самоизоляции игроков клубов Национальной хоккейной лиги продлен до 4 апреля
ТАСС, 28 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение продлить период самоизоляции игроков до 4 апреля
ТАСС, 28 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение продлить период самоизоляции игроков до 4 апреля
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лучшим исходом было бы проведение остатка сезона весной и в начале лета. «Мы готовы возобновить сезон настолько скоро, насколько это будет возможно. Если угроза пандемии ослабнет, мы бы с удовольствием возобновили сезон весной и, если потребуется, без
«Думаю, если бы нам пришлось провести матчи в августе, мы бы нашли способ их организовать», — добавил заместитель комиссара НХЛ.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. летальных исходов.