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10:59 (мск), источник: ТАСС

Период самоизоляции игроков клубов Национальной хоккейной лиги продлен до 4 апреля

ТАСС, 28 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение продлить период самоизоляции игроков до 4 апреля из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2020

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, изначально период самоизоляции игроков был введен до 27 марта. Позднее у двоих игроков «Оттавы» и одного хоккеиста «Колорадо» был обнаружен коронавирус, имена спортсменов не сообщаются.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лучшим исходом было бы проведение остатка сезона весной и в начале лета. «Мы готовы возобновить сезон настолько скоро, насколько это будет возможно. Если угроза пандемии ослабнет, мы бы с удовольствием возобновили сезон весной и, если потребуется, без каких-либо трудностей провели матчи в начале лета. Однако сейчас ситуация настолько сложна, что не представляется возможным что-либо планировать», — сказал Дэйли.

«Думаю, если бы нам пришлось провести матчи в августе, мы бы нашли способ их организовать», — добавил заместитель комиссара НХЛ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. летальных исходов.

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