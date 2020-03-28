Период самоизоляции игроков клубов Национальной хоккейной лиги продлен до 4 апреля

Источник: AP 2020

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, изначально период самоизоляции игроков был введен до 27 марта. Позднее у двоих игроков «Оттавы» и одного хоккеиста «Колорадо» был обнаружен коронавирус, имена спортсменов не сообщаются.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лучшим исходом было бы проведение остатка сезона весной и в начале лета. «Мы готовы возобновить сезон настолько скоро, насколько это будет возможно. Если угроза пандемии ослабнет, мы бы с удовольствием возобновили сезон весной и, если потребуется, без каких-либо трудностей провели матчи в начале лета. Однако сейчас ситуация настолько сложна, что не представляется возможным что-либо планировать», — сказал Дэйли.

«Думаю, если бы нам пришлось провести матчи в августе, мы бы нашли способ их организовать», — добавил заместитель комиссара НХЛ.