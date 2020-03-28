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18:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Все офигевают». Защитник «Магнитки» рассказал, почему в Америке смеются над русскими хоккеистами

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о черте менталитета, который отличает российских игроков от хоккеистов в Европе и Северной Америке.

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Источник: РИА "Новости"

— Перед сезоном канадец Пол Постма рассказал в интервью, что его шокируют дорогие часы и машины русских хоккеистов. Не после этого ли у него все пошло не так — россияне в команде не смотрели на него косо?

— Да нет. Такого не было. В принципе, он сказал где-то правильные вещи. У нас такой менталитет — у человека не будет недвижимости, но мы отдадим последнее за какую-нибудь крутую машину. В Америке тоже над нами смеются. Все офигевают. Я не считаю, что это хорошо.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Сами так не делаете?

— Нет. В первую очередь я купил квартиру (смеется), потом уже машину. (Алена Гребенькова).

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