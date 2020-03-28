«Все офигевают». Защитник «Магнитки» рассказал, почему в Америке смеются над русскими хоккеистами
Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о черте менталитета, который отличает российских игроков от хоккеистов в Европе и Северной Америке.
Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о черте менталитета, который отличает российских игроков от хоккеистов в Европе и Северной Америке.
— Перед сезоном канадец Пол Постма рассказал в интервью, что его шокируют дорогие часы и машины русских хоккеистов. Не после этого ли у него все пошло не так — россияне в команде не смотрели на него косо?
— Да нет. Такого не было. В принципе, он сказал
— Сами так не делаете?
— Нет. В первую очередь я купил квартиру (смеется), потом уже машину. (Алена Гребенькова).