«Все офигевают». Защитник «Магнитки» рассказал, почему в Америке смеются над русскими хоккеистами

Источник: РИА "Новости"

— Перед сезоном канадец Пол Постма рассказал в интервью, что его шокируют дорогие часы и машины русских хоккеистов. Не после этого ли у него все пошло не так — россияне в команде не смотрели на него косо?

— Да нет. Такого не было. В принципе, он сказал где-то правильные вещи. У нас такой менталитет — у человека не будет недвижимости, но мы отдадим последнее за какую-нибудь крутую машину. В Америке тоже над нами смеются. Все офигевают. Я не считаю, что это хорошо.

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— Сами так не делаете?