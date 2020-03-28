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28 марта, источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Сибири» первый матч в виртуальном плей-офф и «попался» на накрутке

Казахстанский «Барыс» потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в первом матче виртуальной серии ¼ финала Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Победителя встречи определяли болельщики. Первая игра серии осталась за «Сибирью», которая набрала 51 845 голосов против 43 520 у соперника. При этом «Барыс» был наказан за накрутку — оштрафован на 50 процентов голосов.

Матчевая серия продолжается до четырех побед, как в реальном плей-офф КХЛ. Судьбы команд зависят только от болельщиков и их активности в соцсетях. Вторая игра между «Барысом» и «Сибирью» пройдет 30 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, «Барыс» должен был сыграть с «Сибирью» во втором раунде плей-офф КХЛ. Однако казахстанский клуб снялся с турнира из-за введенного на территории Казахстана чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Позже КХЛ объявила об отмене оставшейся части сезона-2019/20.

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