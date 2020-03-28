«Барыс» проиграл «Сибири» первый матч в виртуальном плей-офф и «попался» на накрутке
Казахстанский «Барыс» потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в первом матче виртуальной серии ¼ финала Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в первом матче виртуальной серии ¼ финала Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Победителя встречи определяли болельщики. Первая игра серии осталась за «Сибирью», которая набрала 51 845 голосов против 43 520 у соперника. При этом «Барыс» был наказан за накрутку — оштрафован на 50 процентов голосов.
Матчевая серия продолжается до четырех побед, как в реальном
Напомним, «Барыс» должен был сыграть с «Сибирью» во втором раунде