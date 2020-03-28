«Барыс» проиграл «Сибири» первый матч в виртуальном плей-офф и «попался» на накрутке

Источник: РИА "Новости"

Победителя встречи определяли болельщики. Первая игра серии осталась за «Сибирью», которая набрала 51 845 голосов против 43 520 у соперника. При этом «Барыс» был наказан за накрутку — оштрафован на 50 процентов голосов.

Матчевая серия продолжается до четырех побед, как в реальном плей-офф КХЛ. Судьбы команд зависят только от болельщиков и их активности в соцсетях. Вторая игра между «Барысом» и «Сибирью» пройдет 30 марта.