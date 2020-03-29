«Опять засудили». Фанатов «Барыса» возмутило обвинение КХЛ в «накрутке» и присуждение поражения от «Сибири»

Источник: РИА "Новости"

Напомним, накануне казахстанская команда обыграла «Сибирь», но ей присудили поражение, обвинив в накрутке. Это вызвало недовольство со стороны фанатов «Барыса», которые оставляют свои комментарии под постом в аккаунте КХЛ в Instagram.

— В чем накрутка? То, что люди голосовали за «Барыс»?

— А почему сразу не скажете, что «Барыс» никогда не должен обладать кубком Гагарина в КХЛ.

— Даже виртуально не могут признать победу «Барыса»…

— Ну вот, опять «Барыс» засудили))).

— Короче, все понятно с вами! Даже виртуальный кубок не светит!))) Почему 50% убрали, почему не все 90%?!))).

— Начинаются сказки, даже здесь виртуально не могут принять победу «Барыса».

— Все равно «Барыс» чемпион.

— «Потусторонние силы» даже здесь!

— «Барыс» бы выиграл «Сибирь» в реальности, если бы была игра. О какой накрутке может идти речь, вам так тяжело признать победу «Барыса», что вечно ищете как бы прицепиться к одной из сильнейших команд. Большинство сильнейших игроков в КХЛ, они все проходят через «Барыс».

Напомним, матчевая серия продолжается до четырех побед, как в реальном плей-офф КХЛ. Судьбы команд зависят только от болельщиков и их активности в соцсетях. Вторая игра между «Барысом» и «Сибирью» пройдет завтра, 30 марта.