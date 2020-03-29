В КХЛ виртуальный скандал, а в НХЛ вместо стадионов строят курятники
«Советский спорт» листает ленту хоккейных новостей за последние сутки и из засохших хлебных крошек пытается испечь вкусный торт. Получается так себе.
«Советский спорт» листает ленту хоккейных новостей за последние сутки и из засохших хлебных крошек пытается испечь вкусный торт. Получается так себе.
Журнал The Hockey News опубликовал топ-10 самых перспективных молодых игроков в мировом хоккее. Приятно, что в этом списке ровно половина — представители России.
3. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).
4. Кирилл Капризов (пока еще ЦСКА).
8. Григорий Денисенко («Локомотив»).
9. Василий Подколзин (СКА).
10. Александр Романов (ЦСКА).
Лидирует в этом рейтинге Боуэн Байрэм — защитник «Колорадо» 2001 года рождения.
«Новые трюки для старых псов» — это сочетание слов скорее подходит для нового фильма Квентина Тарантино, но в данном случае все несколько иначе. Это лидер и капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз рассуждает о жизни внутри команды, поясняя, что сейчас не все ветераны «Чикаго» поспевают за происходящем на льду.
Причем это касается не только соперников, но и партнеров. Впрочем, сейчас на льду нигде ничего не происходит, так что пауза в сезоне поможет старикам из «Чикаго» стряхнуть с себя песок и перезагрузиться.
Строительство новой арены «Нью-Йорк Айлендерс» приостановлено
Скандал в виртуальном
Уж как это все было раскрыто неизвестно, но после 50% скидки за коварство и взломы «Барыс» потерпел ужасное поражение в первом матче голосования, и в серии повела «Сибирь» со счетом 1:0. Все это напоминает прямой эфир из дурдома, но мы будем следить за развитием событий. Это интересно.
Александр Барабанов может отправиться за океан. К двукратному обладателю Кубка Гагарина в составе СКА есть предметный из НХЛ, агент игрока ведет переговоры сразу с несколькими клубами. Фигурируют, в частности, «Аризона» и «Торонто». Напомним, что контракт Барабанова со СКА заканчивается как раз в этом году. В минувшем сезоне в составе команды из
Очевидно лишь, что чем больше будет случаев фиксирования заболевания коронавирусом, тем меньше вероятность возобновления сезона. Увы.
В своем ролике нападающий «Рейнджерс» Райан Строум очень точно и тонко передает настроение всех, кто причастен к хоккею, и к тем, кто сейчас лишен возможности в него играть или смотреть. Насмотревшись такой красоты не удержался от комментария нападающий «Аризоны» Тайлер Холл предположив, что играя в связке с Артемием Панариным на тренировках нужно оттачивать только этот элемент.
Ветеран «Анахайма» Райан Гетцлаф осторожно высказался относительно изменения формата проведения
А вот другой игрок «Анахайма» — защитник Хампус Линдхольм уже вовсю готовит на кухне, причем использует для этого клюшку. Вообще надо заметить, что пока с фантазией у игроков НХЛ на каникулах полный порядок: один режет коньками лук, другой клюшкой стейки переворачивает, третий курятники возводит.
Нам остается лишь следить за новостями. И сидеть дома.
Федоровский Александр