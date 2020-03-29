«Отнеситесь с юмором». В «Барысе» ответили на обвинения в накрутке голосов в виртуальном Кубке Гагарина

«Уважаемые болельщики, по итогам голосования в первом этапе на официальных страницах КХЛ в социальных сетях в общей сумме “Барыс” набрал 87 040 голосов. По решению Лиги 50 процентов были сняты за накрутку голосов. Хоккейный клуб “Барыс” сообщает, что не занимается накруткой, и благодарит всех болельщиков и любителей хоккея за активное участие в голосовании. “Барыс” представляет всю Республику Казахстан, и за команду голосуют со всех уголков нашей родины. Просим воздержаться от негативных эмоций и комментариев и продолжать поддерживать любимую команду. Напоминаем, что это просто виртуальная игра для болельщиков с целью развлечения во время всеобщего карантина. Призываем не воспринимать остро результат первой игры, а отнестись к голосованию с легкостью и юмором. Серия продолжается, второй матч уже завтра», — говорится в сообщении клуба.