КХЛ представила топ-10 сейвов прошедшего сезона. Два сейва на счету полевых игроков

Лучшим было названо спасение голкипера «Амура» Евгения Аликина в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Примечательно, что четвёртое и десятое места в рейтинге заняли полевые игроки — защитник «Куньлунь Ред Стар» Райан Спроул и форвард рижского «Динамо» Колтон Гиллис.