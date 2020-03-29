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16:46 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ представила топ-10 сейвов прошедшего сезона. Два сейва на счету полевых игроков

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации представила топ-10 сейвов прошедшего сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшим было названо спасение голкипера «Амура» Евгения Аликина в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Примечательно, что четвёртое и десятое места в рейтинге заняли полевые игроки — защитник «Куньлунь Ред Стар» Райан Спроул и форвард рижского «Динамо» Колтон Гиллис.

10. Колтон Гиллис («Динамо» Рига)
9. Пётр Кочетков («Витязь»)
8. Александр Салак («Динамо» Рига)
7. Павел Хомченко («Спартак»)
6. Юхо Олкинуора («Адмирал»)
5. Игорь Сапрыкин («Витязь»)
4. Райан Спроул («Куньлунь»)
3. Адам Рейдеборн («Ак Барс»)
2. Александр Трушков («Адмирал»)
1. Евгений Аликин («Амур»).

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