Российский клуб хочет забрать из «Барыса» чемпиона мира, канадского легионера и Скабелку
Ярославский «Локомотив» хочет подписать двух лидеров «Барыса», сообщает «Бизнес Online».
Ярославский «Локомотив» хочет подписать двух лидеров «Барыса», сообщает «Бизнес Online».
По данным издания, российский клуб интересуется канадским вратарем Эдди Паскуале и финским защитником Атте Охтамаа. Их контракты заканчиваются 30 апреля.
29-летний Паскуале перешел в «Барыс» из «Тампы», выступающей в НХЛ. Прошедший сезон стал для него первым за пределами Северной Америки. В КХЛ канадец провел 51 матч, пропустил 94 шайбы и отразил 93,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1,95.
По ходу сезона к «Барысу» присоединился 32-летний Охтамаа. Чемпион мира в составе сборной Финляндии провел 41 матч и набрал 23 (7+16) очка.
Ранее стало известно, что «Локомотив» хочет получить главного тренера «Барыса» Андрея Скабелку. Контракт белоруса заканчивается 30 апреля — он не хочет совмещать должности в клубе и сборной Казахстана.