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14:29 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб хочет забрать из «Барыса» чемпиона мира, канадского легионера и Скабелку

Ярославский «Локомотив» хочет подписать двух лидеров «Барыса», сообщает «Бизнес Online».

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Источник: РИА "Новости"

По данным издания, российский клуб интересуется канадским вратарем Эдди Паскуале и финским защитником Атте Охтамаа. Их контракты заканчиваются 30 апреля.

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29-летний Паскуале перешел в «Барыс» из «Тампы», выступающей в НХЛ. Прошедший сезон стал для него первым за пределами Северной Америки. В КХЛ канадец провел 51 матч, пропустил 94 шайбы и отразил 93,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1,95.

По ходу сезона к «Барысу» присоединился 32-летний Охтамаа. Чемпион мира в составе сборной Финляндии провел 41 матч и набрал 23 (7+16) очка.

Ранее стало известно, что «Локомотив» хочет получить главного тренера «Барыса» Андрея Скабелку. Контракт белоруса заканчивается 30 апреля — он не хочет совмещать должности в клубе и сборной Казахстана.

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