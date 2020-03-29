Российский клуб хочет забрать из «Барыса» чемпиона мира, канадского легионера и Скабелку

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, российский клуб интересуется канадским вратарем Эдди Паскуале и финским защитником Атте Охтамаа. Их контракты заканчиваются 30 апреля.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ee53a8099eaf28206352" data-vnd="ee53a8099eaf28206352" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ee53a8099eaf28206352" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

29-летний Паскуале перешел в «Барыс» из «Тампы», выступающей в НХЛ. Прошедший сезон стал для него первым за пределами Северной Америки. В КХЛ канадец провел 51 матч, пропустил 94 шайбы и отразил 93,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1,95.

По ходу сезона к «Барысу» присоединился 32-летний Охтамаа. Чемпион мира в составе сборной Финляндии провел 41 матч и набрал 23 (7+16) очка.