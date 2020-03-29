«Металлург» после поражения от «Барыса» решил подписать чемпиона мира

Источник: РИА "Новости"

В контракте 31-летнего игрока есть пункт о возможности перехода в КХЛ. В минувшем сезоне он набрал 42 (18+24) очка в 48 матчах чемпионата Швейцарии.

В прошлом году Песонен стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии. На турнире он набрал семь (4+3) очков в 10 матчах.

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