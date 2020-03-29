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16:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Металлург» после поражения от «Барыса» решил подписать чемпиона мира

Форвард сборной Финляндии и швейцарского «Лангнау» Харри Песонен может продолжить карьеру в магнитогорском «Металлурге», сообщает Le Matin.

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Источник: РИА "Новости"

В контракте 31-летнего игрока есть пункт о возможности перехода в КХЛ. В минувшем сезоне он набрал 42 (18+24) очка в 48 матчах чемпионата Швейцарии.

В прошлом году Песонен стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии. На турнире он набрал семь (4+3) очков в 10 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

В завершившемся сезоне «Металлург» занял седьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф с общим счетом 1−4 проиграл казахстанскому «Барысу».

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