Главный тренер клуба КХЛ «Локомотив» Пелино заразился коронавирусом

«У Майкла Пелино и его супруги диагностирован коронавирус, сейчас экс-тренер “Авангарда” находится дома. Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции, здоровья,» — говорится в заявлении.

Пелино 60 лет, он возглавил «Локомотив» по ходу сезона-2019/20, его контракт с клубом истечет 30 апреля. Канадец занимал пост помощника главного тренера «Авангарда» с 2018 по 2019 год. В качестве ассистента главного тренера сборной Канады он завоевал золотые медали Олимпиады 2002 года и чемпионатов мира 2003 и 2004 годов. Специалист также входил в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга», с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).