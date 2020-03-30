«Барыс» предложил Скабелке контракт на новых условиях

Источник: РИА "Новости"

По его словам, финансовая сторона предложенного главному тренеру соглашения изменилась. «Мы предложили улучшенный контракт», — сказал Иванищев.

Президент «Барыса» добавил, что новый контракт предложен также на два года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--233b1accb7d1b5ea09d6" data-vnd="233b1accb7d1b5ea09d6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=233b1accb7d1b5ea09d6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Скабелка выдвинул условие по новому контракту — хочет тренировать только «Барыс», без совмещения с работой в мужской сборной Казахстана, как это было ранее. Иванищев подтвердил этот нюанс и добавил, что «Барыс» «предложил улучшенный контракт с вариантом работы и в сборной Казахстана».