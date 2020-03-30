«Барыс» предложил Скабелке контракт на новых условиях
ХК «Барыс» предложил улучшенный контракт главному тренеру команды Андрею Скабелке, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на президента клуба Бориса Иванищева.
ХК «Барыс» предложил улучшенный контракт главному тренеру команды Андрею Скабелке, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на президента клуба Бориса Иванищева.
По его словам, финансовая сторона предложенного главному тренеру соглашения изменилась. «Мы предложили улучшенный контракт», — сказал Иванищев.
Президент «Барыса» добавил, что новый контракт предложен также на два года.
Ранее Скабелка выдвинул условие по новому контракту — хочет тренировать только «Барыс», без совмещения с работой в мужской сборной Казахстана, как это было ранее. Иванищев подтвердил этот нюанс и добавил, что «Барыс» «предложил улучшенный контракт с вариантом работы и в сборной Казахстана».
Президента «Барыса» отметил, что ответа от Андрея Скабелки еще не поступало. Дедлайн — до 30 апреля, дата, когда истекает действующий контракт белорусского специалиста. Скабелка возглавил «Барыса» в 2018 году. Под его руководством клуб дважды выходил в ¼ Кубка Гагарина. В сезоне 2019−2020 «Барыс» вынужденно снялся с