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12:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» предложил Скабелке контракт на новых условиях

ХК «Барыс» предложил улучшенный контракт главному тренеру команды Андрею Скабелке, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на президента клуба Бориса Иванищева.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, финансовая сторона предложенного главному тренеру соглашения изменилась. «Мы предложили улучшенный контракт», — сказал Иванищев.

Президент «Барыса» добавил, что новый контракт предложен также на два года.

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Ранее Скабелка выдвинул условие по новому контракту — хочет тренировать только «Барыс», без совмещения с работой в мужской сборной Казахстана, как это было ранее. Иванищев подтвердил этот нюанс и добавил, что «Барыс» «предложил улучшенный контракт с вариантом работы и в сборной Казахстана».

Президента «Барыса» отметил, что ответа от Андрея Скабелки еще не поступало. Дедлайн — до 30 апреля, дата, когда истекает действующий контракт белорусского специалиста. Скабелка возглавил «Барыса» в 2018 году. Под его руководством клуб дважды выходил в ¼ Кубка Гагарина. В сезоне 2019−2020 «Барыс» вынужденно снялся с плей-офф из-за ситуации с распространением коронавируса.

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