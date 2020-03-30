Инсайдер о переговорах тренера «Барыса» с российским клубом: Скабелка хочет что-то выиграть

«Скабелка, возможно, станет новым главным тренером “Локомотива”. На это указывает несколько косвенных улик. Например, даже его агент подтвердил, что в Казахстане необходимо совмещение, а главный в “Барысе” должен обязательно быть главным и в сборной. Но мы уже знаем, что для Скабелки это принципиальный вопрос и на такое он больше не пойдет. Плюс слухи отправляют защитника казахстанского клуба Атте Охтамаа в Ярославль, да и вроде бы с вратарем Эдвардом Паскуале ведутся переговоры. В “Локомотиве” до сих пор не объявили о назначении Дмитрия Красоткина, хотя именно он должен был работать с командой после отъезда Майка Пелино. Не забывайте, что Скабелка играл в Ярославле, считался там одним из самых важных игроков, да и он хочет работать там, где есть возможность что-то выиграть. Я хотел привести еще один аргумент. Мол, после Казахстана не страшно работать нигде, но вспомнил, что в Астане-то сейчас как раз более цивилизованные отношения между менеджером и тренером, чем в Ярославле. Ехать в нынешний “Локомотив” — рисковать своей репутацией. Юрий Яковлев по-прежнему мнит себя великим хоккейным тренером, и у него, судя по интервью с Майком Пелино, на все есть свое мнение. Яковлев ведет себя, как владелец, хотя не является таковым. Сейчас главная проблема “Локомотива” совсем не в новом тренере, не в поиске вратаря, а как раз в начальстве. С нынешним ничего хорошего не будет», — написал Шевченко.