«Барыс» снова проиграл «Сибири» и попался на накрутке в виртуальном плей-офф КХЛ
Казахстанский «Барыс» проиграл «Сибири» во втором матче виртуального
Казахстанский «Барыс» проиграл «Сибири» во втором матче виртуального
Соревнование устраивает КХЛ. Победитель определяется голосованием болельщиков на официальных страницах лиги в соцсетях.
В первом матче «Барыс» уступил и попался на накрутке. Вторая игра сегодня, 30 марта, также завершилась победой «Сибири», которая повела 2−0 в серии. При этом казахстанскому клубу опять сняли 50 процентов голосов за накрутку.
Матчевая серия продолжается до четырех побед, как в реальном
Напомним, что «Барыс» 16 марта снялся со второго раунда Кубка Гагарина за день до первого матча с «Сибирью». Казахстанский клуб вслед за финским «Йокеритом» отказался от участия в