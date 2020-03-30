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20:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» снова проиграл «Сибири» и попался на накрутке в виртуальном плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» проиграл «Сибири» во втором матче виртуального плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Соревнование устраивает КХЛ. Победитель определяется голосованием болельщиков на официальных страницах лиги в соцсетях.

В первом матче «Барыс» уступил и попался на накрутке. Вторая игра сегодня, 30 марта, также завершилась победой «Сибири», которая повела 2−0 в серии. При этом казахстанскому клубу опять сняли 50 процентов голосов за накрутку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матчевая серия продолжается до четырех побед, как в реальном плей-офф КХЛ. Судьбы команд зависят только от болельщиков и их активности в соцсетях. Третья игра между «Барысом» и «Сибирью» пройдет 1 апреля.

Напомним, что «Барыс» 16 марта снялся со второго раунда Кубка Гагарина за день до первого матча с «Сибирью». Казахстанский клуб вслед за финским «Йокеритом» отказался от участия в плей-офф после введения в стране чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. В итоге 17 марта КХЛ остановила игры до 10 апреля, а через неделю объявила о досрочном завершении сезона.

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