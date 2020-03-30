«Барыс» снова проиграл «Сибири» и попался на накрутке в виртуальном плей-офф КХЛ

Соревнование устраивает КХЛ. Победитель определяется голосованием болельщиков на официальных страницах лиги в соцсетях.

В первом матче «Барыс» уступил и попался на накрутке. Вторая игра сегодня, 30 марта, также завершилась победой «Сибири», которая повела 2−0 в серии. При этом казахстанскому клубу опять сняли 50 процентов голосов за накрутку.

Матчевая серия продолжается до четырех побед, как в реальном плей-офф КХЛ. Судьбы команд зависят только от болельщиков и их активности в соцсетях. Третья игра между «Барысом» и «Сибирью» пройдет 1 апреля.