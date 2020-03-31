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14:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник ЦСКА Науменков может продолжить карьеру в Северной Америке

По информации «СЭ», защитник ЦСКА Михаил Науменков рассматривает варианты продолжения карьеры в Северной Америке.

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Источник: Спорт-Экспресс

Так, по нашим данным, один из клубов Западной конференции НХЛ готов предложить ему контракт, если хоккеист согласится начать следующий сезон в АХЛ.

27-летний Науменков всю карьеру провел в ЦСКА. В минувшем сезоне, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, хоккеист провел 45 игр в регулярном чемпионате и сделал результативных 5 передач.

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