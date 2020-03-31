Защитник ЦСКА Науменков может продолжить карьеру в Северной Америке
По информации «СЭ», защитник ЦСКА Михаил Науменков рассматривает варианты продолжения карьеры в Северной Америке.
По информации «СЭ», защитник ЦСКА Михаил Науменков рассматривает варианты продолжения карьеры в Северной Америке.
Так, по нашим данным, один из клубов Западной конференции НХЛ готов предложить ему контракт, если хоккеист согласится начать следующий сезон в АХЛ.
27-летний Науменков всю карьеру провел в ЦСКА. В минувшем сезоне, который был досрочно завершен