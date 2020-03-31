«Дело не в деньгах». Инсайдер объяснил желание Скабелки уйти из «Барыса» в российский клуб

Источник: РИА "Новости"

В столичном клубе Скабелка работает с 2018 года. В обоих сезонах под руководством 49-летнего белоруса казахстанский клуб выигрывал дивизион Чернышева, становился вторым в Восточной конференции и выходил во второй раунд Кубка Гагарина.

По словам Шевченко, Скабелка хочет уйти в другой клуб из-за амбиций и нежелания совмещать клуб со сборной.

«Скабелке сделали новое предложение с лучшими условиями. Все, кто думают, что он уезжает из-за денег в Ярославль, что погнался за зарплатой — вы ошибаетесь. Дело тут в амбициях, — заявил Шевченко. — Зарплаты примерно одного уровня: чуть выше, чуть ниже — это неважно. Это не уезжать из «Адмирала» в СКА, здесь совсем другая система — тут дело не в деньгах, а в возможности работать.

И не нужна Скабелка сборная. Я не понимаю этих аргументов, что тренер «Барыса» должен возглавлять сборную. Не должен, если сам не хочет".