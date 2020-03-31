Восемь хоккеистов вернулись в минское «Динамо» из «Динамо-Молодечно»
31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь игроков вернулись в минское «Динамо» из молодечненского
31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь игроков вернулись в минское «Динамо» из молодечненского
В расположение клуба КХЛ вернулись Никита Толопило, Александр Осипков, Вячеслав Грецкий, Павел Денисов, Дмитрий Дерябин, Илья Литвинов, Игорь Мартынов, Николай Сытый. В составе молодечненского клуба они приняли участие в
Все игроки, исключая вызванных в национальную сборную, а также командированных в минскую «Юность» Михаила Стефановича, Александра Когалева, Ивана Дроздова, Артема Аносова, Владислава Еременко, Андрея Степанова, Дмитрия Желнеровского, Романа Дюкова и Даниила Бокуна, будут тренироваться в расположении минчан до 30 апреля. При этом хоккеистам предоставлена возможность взять отпуск за свой счет и отправиться домой. Ею уже воспользовались Райан Спунер, Шейн Принс, Франсис Паре и Стефан Эллиотт.