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17:34 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка уходит? Кто станет новым главным тренером «Барыса»

В конце апреля Андрей Скабелка может покинуть «Барыс», и столичный клуб будет вынужден искать нового главного тренера. Этот специалист должен не только бороться за победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но и вывести на новый уровень сборную Казахстана. О профиле нового наставника клуба из Нур-Султана — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

49-летний Скабелка вошел в группу тренеров, которых в «Барысе» не увольняют, а он сам уходит по истечению контракта. В клубе, возможно, и хотели бы продлить соглашение, но белорус может откликнуться на более интересное предложение без дополнительных условий. Опыт со сборной Казахстана удачным не назовешь.

Предположим, Скабелка ушел. Кто его заменит? Возможно, кто-то из российских специалистов, ведь специалисты калибра Андрея Назарова с Владимиром Крикуновым в «Барысе» уже бывали, но без особого успеха. Первый запомнился предолимпийским поражением в Риге и проигранной семиматчевой дуэлью с «Трактором», а экс-игрок НХЛ — неудачной ролью спасителя казахстанского клуба или всего хоккея.

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Пытались усилить «Барыс» и местные специалисты, но тут и кредит доверия поменьше, и наказание обычно построже. Обошли всех тренеры из Беларуси и Финляндии, но и их объединяют «минусы» со сборной Казахстана. Но Скабелка, а до него Эдуард Занковец с Ари-Пеккой Селином, смогли вывести клуб во второй круг Кубка Гагарина.

Если Занковец вывел клуб в плей-офф с пятого места, то Селин со Скабелкой были в шаге от победы в конференции. И хоккей, который показывала команда, надо сказать, радовал болельщиков и специалистов. Сразу забывались провалы сборной Казахстана, а в клубе зажигались новые звезды.

Кто же станет новым тренером? Мы предполагаем четыре варианта развития событий. Первый — Скабелка остается. По второму в Нур-Султан пригласят тренера из России или Беларуси, если кто-то готов совмещать две позиции. В третьем направлении подыщут специалиста из Европы: за всю историю клуба был только один — это Селин.

Четвертый и самый маловероятный — позицию доверят ветерану хоккея из Казахстана. Почему нет? Во-первых, к положительному результату это не приводило. Во-вторых, тренеров с достаточным опытом практически нет, а без необходимых навыков такую организацию не доверят. Поэтому ждем «возвращения» Скабелки или нового прихода тренера из соседних стран. Альтернативы нет.

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