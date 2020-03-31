Скабелка уходит? Кто станет новым главным тренером «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

49-летний Скабелка вошел в группу тренеров, которых в «Барысе» не увольняют, а он сам уходит по истечению контракта. В клубе, возможно, и хотели бы продлить соглашение, но белорус может откликнуться на более интересное предложение без дополнительных условий. Опыт со сборной Казахстана удачным не назовешь.

Предположим, Скабелка ушел. Кто его заменит? Возможно, кто-то из российских специалистов, ведь специалисты калибра Андрея Назарова с Владимиром Крикуновым в «Барысе» уже бывали, но без особого успеха. Первый запомнился предолимпийским поражением в Риге и проигранной семиматчевой дуэлью с «Трактором», а экс-игрок НХЛ — неудачной ролью спасителя казахстанского клуба или всего хоккея.

Пытались усилить «Барыс» и местные специалисты, но тут и кредит доверия поменьше, и наказание обычно построже. Обошли всех тренеры из Беларуси и Финляндии, но и их объединяют «минусы» со сборной Казахстана. Но Скабелка, а до него Эдуард Занковец с Ари-Пеккой Селином, смогли вывести клуб во второй круг Кубка Гагарина.

Если Занковец вывел клуб в плей-офф с пятого места, то Селин со Скабелкой были в шаге от победы в конференции. И хоккей, который показывала команда, надо сказать, радовал болельщиков и специалистов. Сразу забывались провалы сборной Казахстана, а в клубе зажигались новые звезды.

Кто же станет новым тренером? Мы предполагаем четыре варианта развития событий. Первый — Скабелка остается. По второму в Нур-Султан пригласят тренера из России или Беларуси, если кто-то готов совмещать две позиции. В третьем направлении подыщут специалиста из Европы: за всю историю клуба был только один — это Селин.