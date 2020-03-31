«Первый сезон с Хартли все были на эмоциональном подъеме. Во втором не хватило позитива». Игрок «Авангарда» объяснил причину поражения в плей-офф
Интервью с центрфорвардом Андреем Стасем.
Интервью с центрфорвардом Андреем Стасем.
— Вы были удивлены, что после поражения от «Салавата Юлаева» игроков «Авангарда» не распустили по домам, а заставили тренироваться?
— Ну сколько у нас там тренировок было? Две? Три?
— Остановили сбор по другим причинам.
— Да, согласен. Но все равно продолжение тренировочного процесса ничуть не удивило. У нас контракты до 30 апреля, и многие команды так же тренируются, хотя впереди нет официальных матчей.
— Западная система Боба Хартли не предполагает таких бессмысленных тренировок. Да и в прошлом году после поражения от ЦСКА вы не тренировались, хотя до 30 апреля было время.
— Когда результат неудовлетворительный, то, наверное, хочется, чтобы хоккеисты прочувствовали, как руководство недовольно результатом.
— У вас есть ответ на вопрос, почему вы проиграли «Салавату Юлаеву»?
— Комплекс проблем. Все пошло не так с самого начала сезона, когда у нас в
— У меня есть ощущение, что вы просто были не совсем готовы психологически. Не было в «Авангарде» коллектива, который бы мог горы свернуть.
— У нас в команде были отличные ребята. Но, может быть,
— Но кто в этом виноват? Тренер, который не почувствовал момент, когда вас надо было отпустить, расслабить? Хоккеисты, которые не смогли проникнуться общей идеей?
— Мне понятно, что вы имеете в виду, но
— Плюс, наверное, ушли игроки, которые контролировали раздевалку: Макс Тальбо, Михаил Фисенко.
— И это тоже. Фисенко — веселый парень, который положительно влиял на команду.
— А замены ему не было.
— Все люди разные, но я
— У вас травм не было, а кому, как не капитану, настраивать ребят.
— Я делал все, что от меня зависело, старался. Но у меня другая ситуация. Очень сильно давило, что я никак не мог забить. Конечно, мне следовало приносить в команду
— Весь сезон удивляло то, что вы так переживаете
— Не сказать, что я уж прямо сильно расстраивался
— Но вас хоть раз упрекали в том, что вы не забиваете?
— Кроме вас?
— Я же в шутку.
— Да я понимаю. Нет, никто по этому поводу претензий не предъявлял.
— И даже на встрече с Бобом Хартли после сезона?
— Там вообще
— Но и новый контракт не предложили?
— Агент ведет работу, но, видимо,
— Есть шанс, что вы можете уйти?
— Поскольку у меня 30 апреля заканчивается контракт с «Авангардом», то я могу подписать с любым клубом и не отвергаю ни от один вариант. Но
— Вы обиделись на шутку в программе клубного телевидения о том, что болельщиков Андрея Стася не существует?
— Да что вы! Знаете, как я стал популярен после этого. Уже на следующий матч «Авангарда» пришли болельщики с плакатами, где выражали поддержку мне. Скажу честно, до сих пор пишут и говорят, что они переживают исключительно за меня. Не буду скрывать, это очень приятно.
— Когда я говорил, что в «Авангарде» не та атмосфера, то мои догадки косвенно подтвердил и Никита Щербак. Он упрекнул «Авангард» в том, что ему не сильно помогли справиться со всеми сложностями.
— Не знаю, про что он. К Никите в команде все отнеслись максимально доброжелательно, во всем помогали. Тот же Алексей Емелин с ним много беседовал. Но мы возвращаемся к тому, что все люди разные. Он просто реагировал на
— Мне показалось, что характера не хватило.
— Он ведь долгое время прожил в Северной Америке. Вероятно, когда хоккеиста критикуют в Канаде, то это
— Свен Андригетто тоже дал понять, что не все гладко.
— Свен достаточно непростой парень. Я не буду рассказывать о внутренней кухне, но скажу, что у нас были довольно непростые беседы. Наверное, ему надо было время, чтобы адаптироваться в новой лиге. Но видно, что у него есть определенный уровень мастерства. Андригетто здорово касается, бросает. Таланта у него очень много.
— Вы злились на Игоря Бобкова за то, что он не выручал в первом раунде
— Бобков тащил команду в прошлом сезоне и с ним дошли до финала. Опять же во всем виноваты травмы. Сломался Александр Судницын, пока искали голкипера, пока Эмиль Гарипов набирал форму, прошло много времени, а Игорь Бобков постоянно играл. Если бы у него был здоровый сменщик, то он бы не провел так много матчей и к самым важным появилась необходимая свежесть. Нашего вратаря я ни в чем упрекнуть не могу.
— Мы говорили про то, что из команды ушел Михаил Фисенко, который эмоционально заряжал коллектив. Но, наверное, команда не смогла восполнить потерю после того, как Илья Михеев отправился в «Торонто».
— Согласен, но заменить такого, как Михеев в любом случае было непросто. Кем? Кирилл Семенов в этом сезоне не играл на фланге, так как
— Вы, наверное, сейчас с облегчением вздохнули, что Линус Умарк покидает КХЛ. В серии против «Салавата Юлаева» вам надо было выходить против его звена и это очень сложно.
— Умарк — хороший хоккеист. Но для меня в той тройке всегда был главным Теему Хартикайнен. Вот с ним справиться было тяжело. Если он получал шайбу, то забрать ее практически невозможно. Всегда ставил его выше всех легионеров в «Салавате Юлаеве».
— Вы сейчас в Минске. Соблюдаете карантин?
— Да, сижу дома. Береженого бог бережет.
— Кто победит: «Юность» или «Шахтер» финале чемпионата вашей страны?
— Так у меня в каждом клубе много знакомых, так что я не могу симпатизировать той или иной команде.
— Это типично для вашего чемпионата, когда во время финала форвард бежит, а вратарь со скамейки запасных у него выбивает шайбу?
— Это типично для Игоря Брикуна. Он всегда мог отколоть такой номер. Я, кстати, на вашем месте беспокоился, чтобы он как можно дольше оставался в хоккее. Если голкипер закончит, то станет вашим самым серьезным конкурентом. Он уже и видео записывает, а парень с юмором. Хотите я его номер телефона дам?
Андрей Стась
Родился 18 октября 1988 года в Минске
Нападающий. Воспитанник минской «Юности»
Выступал за клубы: «Юниор» Мн (2-й дивизион чемпионата Белоруссии, 2003 — 2008), «Юность» Мн (Белоруссия, 2006 — 2008), «Динамо» Мн (2008 — 2014), ЦСКА (2014/15), «Нефтехимик» (2015 — 2017), «Авангард» (2017 — н.в.).
Алексей Шевченко