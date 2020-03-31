«Первый сезон с Хартли все были на эмоциональном подъеме. Во втором не хватило позитива». Игрок «Авангарда» объяснил причину поражения в плей-офф

Источник: РИА "Новости"

В плей-офф не хватило позитива

— Вы были удивлены, что после поражения от «Салавата Юлаева» игроков «Авангарда» не распустили по домам, а заставили тренироваться?

— Ну сколько у нас там тренировок было? Две? Три?

— Остановили сбор по другим причинам.

— Да, согласен. Но все равно продолжение тренировочного процесса ничуть не удивило. У нас контракты до 30 апреля, и многие команды так же тренируются, хотя впереди нет официальных матчей.

— Западная система Боба Хартли не предполагает таких бессмысленных тренировок. Да и в прошлом году после поражения от ЦСКА вы не тренировались, хотя до 30 апреля было время.

— Когда результат неудовлетворительный, то, наверное, хочется, чтобы хоккеисты прочувствовали, как руководство недовольно результатом.

— У вас есть ответ на вопрос, почему вы проиграли «Салавату Юлаеву»?

— Комплекс проблем. Все пошло не так с самого начала сезона, когда у нас в какой-то момент было больше десяти травмированных. Они восстанавливались, снова получали травмы, в общем не успели набрать необходимую форму к плей-офф. А на этих ребят очень сильно рассчитывали.

— У меня есть ощущение, что вы просто были не совсем готовы психологически. Не было в «Авангарде» коллектива, который бы мог горы свернуть.

— У нас в команде были отличные ребята. Но, может быть, кто-то погрузился в свои проблемы и вам показалось, что у нас была не та атмосфера.

— Но кто в этом виноват? Тренер, который не почувствовал момент, когда вас надо было отпустить, расслабить? Хоккеисты, которые не смогли проникнуться общей идеей?

— Мне понятно, что вы имеете в виду, но сравнивать-то приходится с прошлым сезоном. Тогда было иначе. Первый год Боба, все на эмоциональном подъеме. Второй сезон в этом смысле всегда получается другим. Я бы не стал говорить, что нас как-то очень сильно зажимали. Выходных, например, по-прежнему было много. Но, конечно, не хватало позитива, чего-то такого, чтобы дало нам новый толчок.

— Плюс, наверное, ушли игроки, которые контролировали раздевалку: Макс Тальбо, Михаил Фисенко.

— И это тоже. Фисенко — веселый парень, который положительно влиял на команду.

— А замены ему не было.

— Все люди разные, но я все-таки настаиваю на том, что больше всего на обстановку повлияли травмы. Каким бы ты ни был по характеру, в случае повреждения у тебя совсем не то настроение, начинаешь думать о других проблемах, затем выходишь на лед, что-то не получается и начинаешь замыкаться в себе. Как ты будешь кого-то подбадривать, если у тебя нет никакого настроения?

Хотел бы остаться в «Авангарде»

— У вас травм не было, а кому, как не капитану, настраивать ребят.

— Я делал все, что от меня зависело, старался. Но у меня другая ситуация. Очень сильно давило, что я никак не мог забить. Конечно, мне следовало приносить в команду какой-то позитив, но ты должен и на льду что-то показывать. А голов не было.

— Весь сезон удивляло то, что вы так переживаете из-за отсутствия заброшенных шайб. У вас абсолютно другие функции на площадке, иногда гораздо более важные.

— Не сказать, что я уж прямо сильно расстраивался из-за отсутствия голов. Но камушек на душе был, где-то внутри сидело недовольство.

— Но вас хоть раз упрекали в том, что вы не забиваете?

— Кроме вас?

— Я же в шутку.

— Да я понимаю. Нет, никто по этому поводу претензий не предъявлял.

— И даже на встрече с Бобом Хартли после сезона?

— Там вообще какие-то общие слова прозвучали, но никаких упреков не было. Сказали, что мной довольны, в чем-то я добавил, в чем-то надо дополнительно поработать, но, в целом, претензий нет.

— Но и новый контракт не предложили?

— Агент ведет работу, но, видимо, из-за последних событий в мире сейчас пока не до контрактов. Я бы хотел остаться в клубе, не буду скрывать. Меня все устраивает.

— Есть шанс, что вы можете уйти?

— Поскольку у меня 30 апреля заканчивается контракт с «Авангардом», то я могу подписать с любым клубом и не отвергаю ни от один вариант. Но все-таки хотелось бы остаться.

Андригетто — достаточно непростой парень

— Вы обиделись на шутку в программе клубного телевидения о том, что болельщиков Андрея Стася не существует?

— Да что вы! Знаете, как я стал популярен после этого. Уже на следующий матч «Авангарда» пришли болельщики с плакатами, где выражали поддержку мне. Скажу честно, до сих пор пишут и говорят, что они переживают исключительно за меня. Не буду скрывать, это очень приятно.

— Когда я говорил, что в «Авангарде» не та атмосфера, то мои догадки косвенно подтвердил и Никита Щербак. Он упрекнул «Авангард» в том, что ему не сильно помогли справиться со всеми сложностями.

— Не знаю, про что он. К Никите в команде все отнеслись максимально доброжелательно, во всем помогали. Тот же Алексей Емелин с ним много беседовал. Но мы возвращаемся к тому, что все люди разные. Он просто реагировал на какие-то внешние воздействия не так, как другие. Желаю ему успеха в другой команде.

— Мне показалось, что характера не хватило.

— Он ведь долгое время прожил в Северной Америке. Вероятно, когда хоккеиста критикуют в Канаде, то это как-то воспринимается иначе. Плюс у Никиты явно не шло и, может быть, из-за этого он все воспринимал слишком близко к сердцу.

— Свен Андригетто тоже дал понять, что не все гладко.

— Свен достаточно непростой парень. Я не буду рассказывать о внутренней кухне, но скажу, что у нас были довольно непростые беседы. Наверное, ему надо было время, чтобы адаптироваться в новой лиге. Но видно, что у него есть определенный уровень мастерства. Андригетто здорово касается, бросает. Таланта у него очень много.

— Вы злились на Игоря Бобкова за то, что он не выручал в первом раунде плей-офф?

— Бобков тащил команду в прошлом сезоне и с ним дошли до финала. Опять же во всем виноваты травмы. Сломался Александр Судницын, пока искали голкипера, пока Эмиль Гарипов набирал форму, прошло много времени, а Игорь Бобков постоянно играл. Если бы у него был здоровый сменщик, то он бы не провел так много матчей и к самым важным появилась необходимая свежесть. Нашего вратаря я ни в чем упрекнуть не могу.

— Мы говорили про то, что из команды ушел Михаил Фисенко, который эмоционально заряжал коллектив. Но, наверное, команда не смогла восполнить потерю после того, как Илья Михеев отправился в «Торонто».

— Согласен, но заменить такого, как Михеев в любом случае было непросто. Кем? Кирилл Семенов в этом сезоне не играл на фланге, так как из-за травм перешел в центр. У Михеева было на льду много обязанностей, с которыми он успешно справлялся. Я нисколько не удивлен, что Илья стал важной частью «Торонто». Мне, правда, казалось, что у него адаптация затянется, но тут я ошибся и очень рад, что не угадал.

— Вы, наверное, сейчас с облегчением вздохнули, что Линус Умарк покидает КХЛ. В серии против «Салавата Юлаева» вам надо было выходить против его звена и это очень сложно.

— Умарк — хороший хоккеист. Но для меня в той тройке всегда был главным Теему Хартикайнен. Вот с ним справиться было тяжело. Если он получал шайбу, то забрать ее практически невозможно. Всегда ставил его выше всех легионеров в «Салавате Юлаеве».

— Вы сейчас в Минске. Соблюдаете карантин?

— Да, сижу дома. Береженого бог бережет.

— Кто победит: «Юность» или «Шахтер» финале чемпионата вашей страны?

— Так у меня в каждом клубе много знакомых, так что я не могу симпатизировать той или иной команде.

— Это типично для вашего чемпионата, когда во время финала форвард бежит, а вратарь со скамейки запасных у него выбивает шайбу?

— Это типично для Игоря Брикуна. Он всегда мог отколоть такой номер. Я, кстати, на вашем месте беспокоился, чтобы он как можно дольше оставался в хоккее. Если голкипер закончит, то станет вашим самым серьезным конкурентом. Он уже и видео записывает, а парень с юмором. Хотите я его номер телефона дам?

Андрей Стась

Родился 18 октября 1988 года в Минске

Нападающий. Воспитанник минской «Юности»

Выступал за клубы: «Юниор» Мн (2-й дивизион чемпионата Белоруссии, 2003 — 2008), «Юность» Мн (Белоруссия, 2006 — 2008), «Динамо» Мн (2008 — 2014), ЦСКА (2014/15), «Нефтехимик» (2015 — 2017), «Авангард» (2017 — н.в.).