Дастин Бойд предстал в образе вратаря и восхитился болельщиками «Барыса»
Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Дастин Бойд записал видеообращение к болельщикам.
Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Дастин Бойд записал видеообращение к болельщикам.
Хоккеист проводит время с семьей в Канаде после восьмого сезона за столичный клуб. Он показал, как играет вместе с сыновьями, и предстал в образе врвтаря.
«Привет всем болельщикам “Барыса”. Надеюсь, с вашим здоровьем все в порядке. Вот так я провожу свой отпуск с семьей. Хочу поблагодарить вас за поддержку, у меня осталось много крутых воспоминаний об этом сезоне. Ребята, вы действительно лучшие болельщики в КХЛ. Берегите себя!».
В прошедшем сезоне «Барыс» выиграл дивизион Чернышева, стал вторым в Восточной конференции и дошел до второго раунда Кубка Гагарина, а 33-летний Бойд набрал 22 (13+9) очков в 56 матчах.
Напомним, что «Барыс» 16 марта снялся со второго раунда Кубка Гагарина за день до первого матча с «Сибирью». Казахстанский клуб вслед за финским «Йокеритом» отказался от участия в