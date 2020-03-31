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18:54 (мск), источник: Vesti.kz

Дастин Бойд предстал в образе вратаря и восхитился болельщиками «Барыса»

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Дастин Бойд записал видеообращение к болельщикам.

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Источник: РИА "Новости"

Хоккеист проводит время с семьей в Канаде после восьмого сезона за столичный клуб. Он показал, как играет вместе с сыновьями, и предстал в образе врвтаря.

«Привет всем болельщикам “Барыса”. Надеюсь, с вашим здоровьем все в порядке. Вот так я провожу свой отпуск с семьей. Хочу поблагодарить вас за поддержку, у меня осталось много крутых воспоминаний об этом сезоне. Ребята, вы действительно лучшие болельщики в КХЛ. Берегите себя!».

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В прошедшем сезоне «Барыс» выиграл дивизион Чернышева, стал вторым в Восточной конференции и дошел до второго раунда Кубка Гагарина, а 33-летний Бойд набрал 22 (13+9) очков в 56 матчах.

Напомним, что «Барыс» 16 марта снялся со второго раунда Кубка Гагарина за день до первого матча с «Сибирью». Казахстанский клуб вслед за финским «Йокеритом» отказался от участия в плей-офф после введения в стране чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. В итоге 17 марта КХЛ остановила игры до 10 апреля, а через неделю объявила о досрочном завершении сезона.

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