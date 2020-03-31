Дастин Бойд предстал в образе вратаря и восхитился болельщиками «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Хоккеист проводит время с семьей в Канаде после восьмого сезона за столичный клуб. Он показал, как играет вместе с сыновьями, и предстал в образе врвтаря.

«Привет всем болельщикам “Барыса”. Надеюсь, с вашим здоровьем все в порядке. Вот так я провожу свой отпуск с семьей. Хочу поблагодарить вас за поддержку, у меня осталось много крутых воспоминаний об этом сезоне. Ребята, вы действительно лучшие болельщики в КХЛ. Берегите себя!».

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В прошедшем сезоне «Барыс» выиграл дивизион Чернышева, стал вторым в Восточной конференции и дошел до второго раунда Кубка Гагарина, а 33-летний Бойд набрал 22 (13+9) очков в 56 матчах.