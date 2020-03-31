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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Непобедимы в буллитах? Как «Барыс» выступал до Кубка Гагарина

Казахстанский «Барыс» выиграл обе буллитные серии в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) досрочно завершившегося сезона — второй успех принес выездную победу над «Металлургом» из Магнитогорска в Кубке Гагарина и вывел столичную команду вперед в серии. О некоторых других показателях — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Подопечные Андрея Скабелки выиграли 50 процентов всех встреч «регулярки» в основное время, проиграв за 60 минут всего 16 раз. Другие 14 игр были завершены в дополнительное время и лишь одна — в победной буллитной серии.

Лучшие по победам (в регулярном чемпионате):
1. ЦСКА — 40 побед
2. «Ак Барс» — 38 побед
3. «Барыс» — 31 победа
4−5. СКА и «Авангард» — по 30 побед.

Лучшие по поражениям:
1−3. ЦСКА, «Ак Барс» и СКА — по 13 поражений
4−6. «Барыс», «Авангард» и «Йокерит» — по 16 поражений.

Если по буллитам все получилось успешно, то в овертаймах ситуация похуже — некоторое время «Барыс» не мог их выигрывать, но затем разыгрался, и все же остался среди худших.

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Худшие по овертаймам:
1−2. «Барыс» и «Сочи» — по восемь поражений
3. «Северсталь» — семь поражений
4−6. «Динамо» Минск, «Спартак» и «Авангард» — по шесть поражений.

Лучшие по овертаймам:
1. СКА — девять побед
2−3. «Йокерит» и «Автомобилист» — по восемь побед
4−6. «Барыс», «Динамо» Москва и «Сочи» — по шесть побед.

Выигранная дуэль у омского «Авангарда» за дивизион Чернышева помогла и в общей таблице по набранным очкам выйти в ТОП-5. Лишь три команды смогли обойти казахстанский клуб.

По набранным очкам (лучшие):
1. ЦСКА — 94 очка
2−3. СКА и «Ак Барс» — по 93 очка
4−5. «Барыс» и «Йокерит» — по 84 очка.

Розыгрыш Кубка Гагарина, которым завершается сезон в КХЛ, был приостановлен и досрочно отменен. Первыми, кто вышел из турнира из-за коронавируса, стали финский «Йокерит» и «Барыс» из Нур-Султана. Болельщикам предложили продолжить состязание в виртуальном формате: столичный клуб дважды проиграл «Сибири», и оба раза был уличен в накрутке голосов.

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