Непобедимы в буллитах? Как «Барыс» выступал до Кубка Гагарина

Источник: РИА "Новости"

Подопечные Андрея Скабелки выиграли 50 процентов всех встреч «регулярки» в основное время, проиграв за 60 минут всего 16 раз. Другие 14 игр были завершены в дополнительное время и лишь одна — в победной буллитной серии.

Лучшие по победам (в регулярном чемпионате):

1. ЦСКА — 40 побед

2. «Ак Барс» — 38 побед

3. «Барыс» — 31 победа

4−5. СКА и «Авангард» — по 30 побед.

Лучшие по поражениям:

1−3. ЦСКА, «Ак Барс» и СКА — по 13 поражений

4−6. «Барыс», «Авангард» и «Йокерит» — по 16 поражений.

Если по буллитам все получилось успешно, то в овертаймах ситуация похуже — некоторое время «Барыс» не мог их выигрывать, но затем разыгрался, и все же остался среди худших.

Худшие по овертаймам:

1−2. «Барыс» и «Сочи» — по восемь поражений

3. «Северсталь» — семь поражений

4−6. «Динамо» Минск, «Спартак» и «Авангард» — по шесть поражений.

Лучшие по овертаймам:

1. СКА — девять побед

2−3. «Йокерит» и «Автомобилист» — по восемь побед

4−6. «Барыс», «Динамо» Москва и «Сочи» — по шесть побед.

Выигранная дуэль у омского «Авангарда» за дивизион Чернышева помогла и в общей таблице по набранным очкам выйти в ТОП-5. Лишь три команды смогли обойти казахстанский клуб.

По набранным очкам (лучшие):

1. ЦСКА — 94 очка

2−3. СКА и «Ак Барс» — по 93 очка

4−5. «Барыс» и «Йокерит» — по 84 очка.