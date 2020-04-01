Стал известен новый главный тренер «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что нынешний наставник столичного клуба Андрей Скабелка близок к уходу и назначению в ярославский «Локомотив». Контракт белорусского специалиста с «Барысом» истекает 30 апреля.

По информации источника, его место займет Андрей Назаров. Последний дважды возглавлял «Барыс» — в сезонах 2014/15 и 2015/16, поработав в промежутке в питерском СКА. Его последним местом работы был «Нефтехимик» (2016−2018).

Добавим, что Скабелка пришел в «Барыс» в 2018 году. В обоих сезонах под его руководством казахстанский клуб выигрывал дивизион Чернышева, становился вторым в Восточной конференции и выходил во второй раунд Кубка Гагарина.