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09:55 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен новый главный тренер «Барыса»

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» определился с новым главным тренером, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что нынешний наставник столичного клуба Андрей Скабелка близок к уходу и назначению в ярославский «Локомотив». Контракт белорусского специалиста с «Барысом» истекает 30 апреля.

По информации источника, его место займет Андрей Назаров. Последний дважды возглавлял «Барыс» — в сезонах 2014/15 и 2015/16, поработав в промежутке в питерском СКА. Его последним местом работы был «Нефтехимик» (2016−2018).

Добавим, что Скабелка пришел в «Барыс» в 2018 году. В обоих сезонах под его руководством казахстанский клуб выигрывал дивизион Чернышева, становился вторым в Восточной конференции и выходил во второй раунд Кубка Гагарина.

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