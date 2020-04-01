В «Адмирале» удивлены сообщением о возможном неучастии клуба в следующем сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В среду пресс-служба правительства Приморья заявила, что «Адмирал» не выступит в сезоне-2020/21 КХЛ. Это связано с тем, что профессиональные клубы региона из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/2021, однако данное решение не затронет детские и юношеские команды. Средства, предусмотренные на финансирование профессиональных спортивных клубов в начале года, будут направлены в резервный фонд Приморья и пойдут на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

«Для нас это сообщение стало сюрпризом, так как мы готовились выступать в следующем сезоне. Однако официальное заявление по этому поводу может быть сделано позднее», — сообщили в пресс-службе клуба.

«Адмирал» был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ клуб трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию. В сезоне-2019/20 «Адмирал» занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. 24 марта было объявлено о приходе в команду нового главного тренера Леонида Тамбиева.