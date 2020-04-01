Из-за коронавируса начали ликвидировать хоккейные клубы. В новом сезоне КХЛ не сыграет «Адмирал»

Источник: РИА "Новости"

Что произошло?

В среду утром с Дальнего Востока прилетела ошарашившая всех новость — владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Соответствующее решение приняли региональный штаб по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, и министерство спорта Приморья.

По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, решение о приостановке набора спортсменов в профессиональные клубы региона на сезон 2020−2021 продиктовано новыми реалиями.

Сейчас все спортивные соревнования отменены на неопределенный срок. Неизвестно, как будет дальше развиваться ситуация, поэтому те средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

В министерстве физической культуры и спорта Приморского края сообщили, что эти изменения коснутся всех профессиональных спортивных клубов, участвующих в официальных всероссийских спортивных мероприятиях по игровым видам спорта в предстоящем сезоне. Решение не затронет юношеские и детские команды.

«В Континентальной хоккейной лиге команда «Адмирал» от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа. Футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов. Молодежная баскетбольная команда «Спартак-Приморье» будет выступать в Чемпионате России до 21 года Лиги ВТБ, а также останется детско-юношеская спортивная школа. Команда «Приморочка-2» представит регион в Первой лиге Чемпионата России по волейболу среди женских команд. Продолжит выступления в дальневосточных турнирах команда девушек до 14 лет «Приморочка-3», — добавили в ведомстве.

По словам Жана Кузнецова, финансирование детско-юношеских и молодежных команд профессиональных клубов останется без изменений, все они будут сохранены.

«Также важно, что во всех молодежных и детско-юношеских командах будут играть только приморские спортсмены», — подчеркнул министр.

Мнение редакции

Больше всего в этой ситуации пугает скоропостижность «гибели» «Адмирала». Пандемия коронавируса захватила мир всего несколько недель назад, а в Приморье уже решили принять такое категоричное решение. Со стороны может показаться, что инфекция вообще стала формальным поводом для закрытия хоккейного и других клубов — есть мнение, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко не был в восторге от необходимости финансирования профессионального спорта.

Особенно неожиданно новость о пропуске «Адмиралом» следующего сезона выглядит на фоне сообщений из другого дальневосточного клуба — хабаровского «Амура». Вот, что в недавнем интервью Russia-Hockey говорил защитник «тигров» Валерий Васильев:

«Из Хабаровска приходит много хороших новостей. Идут активные подписания — и Максима Игнатовича, и Дениса Голубева, и других хоккеистов “Амура”. Костяк команды сохраняется — это плюс, и это улучшает настроение. Тем более сегодня, когда из-за эпидемии в основном находишься дома».

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Впрочем, «Адмирал» тоже готовился к следующему сезону — на пост спортивного директора был назначен обладатель Кубка Стэнли и призер Олимпиады Сергей Немчинов, на пост главного тренера приглашен перспективный специалист Леонид Тамбиев. Никто не мог и предположить, что клуб будет практически уничтожен по щелчку пальцев.

Расстраивает и то, что «Адмирал» вынужден временно или навсегда завершить свое существование после одного из самых спокойных сезонов за последние годы. Спокойных, как раз с точки зрения финансирования — команду больше не разрывали скандалы с невыплатой заработной платы и долгами перед различными подрядчиками, она долгое время билась за место в плей-офф, хоть и заняла в итоге последнее место в Восточной конференции.

Случалось ли такое в КХЛ раньше?

Если говорить о российских клубах, то можно вспомнить два похожих случаях. Сезон-2014/2015 вынужден был пропустить московский «Спартак». Причиной стало банкротство генерального спонсора — «Инвестбанка». Лига разрешила «красно-белым» не принимать участие в одном чемпионате, но не стала выводить клуб из состава участников КХЛ. В итоге, после успешных поисков инвестора, «Спартак» через год вернулся в элиту российского хоккея.

Печальней оказалась судьба мытищинского «Атланта». Финалист Кубка Гагарина-2011 был расформирован в 2015 году. Бизнесмен Михаил Зингаревич отказался спонсировать команду, а правительство Московской области финансировать клуб КХЛ самостоятельно не смогло.

Другие российские команды покидали КХЛ по решению лиги — речь о тольяттинской «Ладе», новокузнецком «Металлурге» и ханты-мансийской «Югре», сейчас выступающих в «Вышке». Самостоятельно из состава участников вышли 3 иностранных клуба — пражский «Лев», загребский «Медвешчак» и братиславский «Слован». Причина та же — финансы, точнее, их отсутствие.

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Что будет дальше?

«Адмирал», скорее всего, попытаются спасти. Не будем забывать, что клуб появился в Континентальной хоккейной лиге при поддержке легендарного Вячеслава Фетисова — есть надежда, что Депутат Государственной Думы попробует как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. На сезон владивотокской команде требуется порядка 500 миллионов рублей.

Если найти спонсоров или добиться отмены решения руководства Приморья не удастся, Континентальная хоккейная лига вряд ли исключит дальневосточный клуб из состава участников, скорее всего, будет использован вариант, опробованный на московском «Спартаке» — «Адмиралу» будет позволено пропустить один сезон для того, чтобы заняться поиском инвесторов.